CHP’li Atilla Kart: Medyada, 'hükümet komiserliği' dönemi başladı

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, "Gezi Parkı ve İşsiz Kalan Gazeteciler” başlıklı basın toplantısında, “Yandaş medyanın bir bölümü dahil olmak üzere medyada artık, “Hükümet Komiserliği” ya da “Hükümet Zabıtası” uygulaması dönemi başlamıştır. Bu uygulama daha çok Genel Yayın Yönetmenliği veya Yönetim Kurulu sıfatıyla gerçekleştirilmektedir. Bu kişilerin ortak özelliği , müseccel AKP’li olmalarıdır” dedi. Kart, son dönemde işten çıkarılan, istifa eden, zorunlu izne çıkarılan gazetecilerin bir listesini ‘bilgi notu’ olarak sundu.

Hükümete destek verenlerle 73 gazeteci işsiz

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Kart, AKP’nin ikinci adamlı, Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi Mehmet Ali Şahin’e yüklendi. 2007 yılında Silivri soruşturması öncesinde Şahin’in ‘ Sürprizlere hazır olun’ açıklamalarını hatırlatan Kart, “Sırada Taksim Gezi Parkında demokratik haklarını kullanan insanların, bu kez “Hükümete karşı suç” nitelemesiyle, TCK’nun 312. maddesinden yargılanması süreci var” dedi. Kart’ın, “Gezi Parkı ve İşsiz Gazeteciler’ başlıklı basın toplantısı şöyle:

Toplum sindirilmektedir. Yandaş medyanın bir bölümü dahil olmak üzere medyada artık, “Hükümet Komiserliği” ya da “Hükümet Zabıtası” uygulaması dönemi başlamıştır. Bu uygulama daha çok Genel Yayın Yönetmenliği veya Yönetim Kurulu sıfatıyla gerçekleştirilmektedir. Bu kişilerin ortak özelliği, müseccel AKP’li olmalarıdır.Gezi Parkı olaylarının öncesinde ve olaylarla birlikte giderek hız kazanması sonucunda 73 Gazeteci işinden ayrılmak zorunda kalmıştır.

İşsiz kalan gazetecilerin bir bölümü hükümete destek verdi

Bu listenin içinde 4-5 kişinin “özel ve kişisel” sebeplerle ayrıldıklarını biliyoruz. Bu gazetecilerin tamamı , habercilik saikiyle ve sorumluluğuyla mesleklerini icra etmek istemişlerdir. Doğal olarak da , Hükümet politikalarını eleştirel ve objektif ölçülerle değerlendirmişlerdir. Hiçbir zaman kişileri hedef almamışlar, incitme kasdı içinde olmamışlardır. Üstelik bu kişilerin bir bölümü 2003,2004,2005,2006,2007,2008 yıllarında Hükümet’e siyaseten destek vermişlerdir.

‘Kimdir bu Mehmet Ali Şahin’

Hükümetin her dönem etkili ve gizemli (!) isimlerinden olan Sayın Mehmet Ali Şahin’in ; Gezi Parkı Eylemleri ile ilgili hukuki nitelendirmesi gerçekten vahim olmanın yanında kaygı vericidir. Ve aynı zamanda toplumsal barışımız adına son derece kaygı vericidir. Kimdir Mehmet Ali Şahin?

Dönemin Adalet Bakanı olan M.Ali Şahin’in, 17 Mayıs 2006 tarihinde Danıştay saldırısından sonra, TBMM Genel Kurulunda Hükümet adına yaptığı konuşmayı hatırlayınız. Ne demişti Sayın Şahin? Sürprizlere hazır olun” demişti. Türkiye , Sn.Şahin’in dile getirdiği o sürprizleri 2007 yılı Silivri soruşturmalarıyla birlikte, 6 yıldan bu yana dramatik bir şekilde ve toplumun ayrışması pahasına bedelini ödeyerek yaşıyor. Ancak, bu bedeller Hükümete yetmiyor. Sırada ne var? Sırada Taksim Gezi Parkında demokratik haklarını kullanan insanların, bu kez “Hükümete karşı suç” nitelemesiyle , TCK’nun 312. maddesinden yargılanması süreci var. Sayın Şahin işaret fişeğini atmıştır. Sayın Şahin; idari ve adli mercilere tavsiye ve telkinlerde bulunuyor ve örtülü talimatlar veriyor.

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