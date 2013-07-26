CHP'li Atilla Kart: Emniyet camiasında ayrımcılığa varan taltif ödemeleri var

Hülya Karabağlı / Ankara

Konya Milletvekili Atilla Kart, Emniyet'teki 'taltif' ödemelerine dikkat çekti. Kart'a göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde her 3 ayda bir “Taltif” adı altında ödeme yapılıyor. Bu uygulamadan sadece TEM Şube, Organize Şube, Asayiş Şube emrinde görevli amir ve memurlar yararlanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Daire Başkanları , Genel Müdür Yardımcıları, Müdür ve Personel ile birlikte İl Emniyet Müdürlüklerinde de Müdür konumundakiler de taltif edildi. Taltif miktarı 12 maaş. Bir maaş 320 TL. Amire ise 24 adet Taltif ödeniyor. Atilla Kart'ın basın toplantısıyla gündeme getirdiği iddialar şöyle:

'Emniyet'te ciddi rahatsızlıklara yol açıyor'

AKP iktidarıyla birlikte bu konuda da büyük haksızlıkların, adaletsizliklerin yapıldığı ve bu durumun Emniyet Camiasında ayrımcılık boyutlarına ulaştığı görülmektedir. “Taltif” yoluyla, haksız ve adaletsiz uygulamalar yapılması, en başta emniyet bünyesinde ciddi huzursuzluklara yol açmıştır. Emniyet bünyesinde zaten sınırlı olan kamu hizmeti verimliliği giderek yok olmuş, kurum bünyesinde huzursuzluk yaygınlaşmıştır. Tarafımıza ulaşan bilgilere göre; Ankara Emniyet Müdürlüğünde her 3 ayda bir “Taltif” adı altında ödeme yapılmaktadır. Ancak, bu ödemelerden sadece TEM Şube, Organize Şube, Asayiş Şube emrinde görevli amir ve memurlar yararlanmaktadır. Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Daire Başkanları , Genel Müdür Yardımcıları, Müdür ve Personel ile birlikte İl Emniyet Müdürlüklerinde de Müdür konumundakiler taltif edilmişlerdir. Taltif miktarı 12 maaş olup, bu maaşın 1 adedi 320 TL’dir. Amire ise 24 adet Taltif ödenmektedir.

'Taltif ödemeleri gizleniyor'

Taltif oranlarını gösteren liste, EGM Portalında Personel sisteminde kayıtlı olmasına rağmen, kimin ne kadar ödüllendirildiği bu sayfada görülmemektedir. Ancak, her memur kullanıcı adı ve şifresini girerek kendisiyle ilgili bilgi alabilmektedir. Genel olarak Taltif ödemeleri gizlenmektedir.

Taltif ödemeleri yoluyla, özellikle 2002’den bu yana emniyet bünyesinde haksız ve adaletsiz ödemeler yapılmak suretiyle ve nüfuz suistimali yoluyla ayırımcılık yapıldığı görülmektedir.

'Emeği olmayan da taltif listesinde'

Taltife konu olay veya başarıyla ilgili birim personeli dışında, emeği geçmeyen personel taltif teklif listesine eklenmekte, personelin görevli olmasının fiilen mümkün olmadığı dosyalarda bile yeraldığı (Komiser Yardımcılığı kursunda bulunan personelin teklif listesine yazılması gibi), özellikle operasyonel çalışmalarla ilgili teklif listelerinde katkısı bulunmayan, idari birimlerde çalışan (personel, eğitim, sosyal hizmetler, ruhsat, pasaport, PMEM gibi) personelin yer aldığı; hatta aynı personelin aynı anda hem asayiş , hem kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ve hem de terörle mücadele birimlerinin teklif listelerine yazıldığı ve teklif listelerinde kabulü mümkün olmayacak çok sayıda personelin yer aldığı uygulamalar mudat hale gelmiştir.

Bu vakıa, emniyet’in kendi kayıtlarında bile kabul edilmiştir. Haksız taltif ödemeleri yoluyla, lüzumsuz kaynak sarfına yol açıldığı itiraf edilmektedir.

'Sahte belgeler'

Haziran 2013 tarihinden bu yana İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Hatay’da taltif edilen personel sayısı ve yapılan ödeme tutarı nedir? Hangi ölçüler ve takdir yetkisi çerçevesinde bu ödemeler yapılmıştır?

Sahte evrak düzenlemek, yolsuzluğa yol açmak pahasına suç işleyen “bu grup veya adı her ne ise” yönetim kademeleri ve siyasi iktidar tarafından neden himaye edilmektedir? Haklarında idari ve adli işlem neden yapılmamaktadır?

Taltif listeleri ve gerekçeleri, Emniyet Genel Müdürlüğü portalında neden yayınlanmamaktadır?

Emniyet bünyesinde sorumluluk, sağduyu ve adalet duygusuna sahip olan emniyet camiasının büyük bölümü; bu sakat yapıyı deşifre etmek, sorumlularını ortaya çıkarmak konusunda üstüne düşen görevi yerine getirecektir.

Acımasız ve gayri insani boyutlara ulaşan bu kısır döngüyü yine bizzat Emniyet Camiası kıracaktır.

Emniyet’te “taltif” neye göre?

3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 86 ve 657 sayılı Kanunun 122. maddelerine göre; Emniyet Örgütü Mensuplarından;

(a)Ülkenin güvenlik ve esenliği, Devletin çıkarları ve kişilerin can, ırz ve mallarını korumada yüksek hizmetleri görülenler, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının 2 katından 5 katına kadar

(b) Olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlılıklar gösterenler, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının 6 katından 24 katına kadar, para verilerek ödüllendirilmektedir.