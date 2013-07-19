CHP’li Kart: AKP, 'başkan' taslağını çekerse komisyon zirve yapar

Hülya Krabağlı/ Ankara

Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi Atilla Kart, 48 maddenin dışında 27 maddede CHP-MHP ve BDP ‘nin mutabakatı olduğunu bunun 19 maddesinde AKP’nin şerhi bulunduğunu açıkladı. Başkanlık çekildiği takdirde mutabakat sağlanan madde sayısı 90’ı geçer.

Anayasa’da ‘48’ maddeyle ilgili tartışma sürerken Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun CHP’li Üyesi Atilla Kart, AKP’nin kilitlediği maddeler ve Mehmet Ali Şahin’in açıklamalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Kart, 48 maddenin tümünde illiyet bağı olmadığını bu nedenle bir bütünlük içermediğini söyledi. Kart’a göre, 48’in içinde bütünlük içeren madde sayısı 31. Atilla Kart, 48 maddenin dışında komisyonda 27 maddede CHP, MHP ve BDP’nin mutabakat sağladığını ancak AKP’nin 19 maddeye şerh koyduğunu söyledi. 23 madde de mutabakat sağlamanın yüksek olduğuna dikkat çeken Kart,“ 27 ve 23 madde bir bütün olarak değerlendirildiğinde mutabakata yakın madde sayısı 90’ı geçtiği görülmektedir” dedi. AKP’nin ‘başkanlık’ önerisinin komisyonu bloke ettiğini hatırlatan Kürt, “Başkan’ taslağının geri çekildiğini düşünün. Komisyon çalışmalarının zirve yaptığını göreceksiniz” dedi. Kart’ın basın toplantısı şöyl:

Anayasa taslağı 177 madde değil

AKP sözcülerinin ve zaman zaman da Sayın Meclis Başkanının ifade ettiğinin aksine, Anayasa taslağı 177 madde değildir. 177 madde CHP’nin taslak önerisidir. Nihai bir metinde mutabık kalındığı takdirde, taslağın 158-160 madde olması öngörülmektedir. Bu sebeple, bu sayı esas alınarak değerlendirmelerin yapılması gereği vardır. Buna göre; 48 madde üzerinde mutabık kalındığı açıktır.

48 maddenin 35’i Temel Hak ve Özgürlüklerle, 7’si Yargı ile, 5’i Yasama ile, 1’i ise İdare ve Kamu Hizmetleri ile ilgilidir. Bu gerçek ortada iken, başta Başbakan olmak üzere AKP Sözcülerinin “gelin 48 maddeyi hemen 1 hafta içinde çıkaralım….” diyerek söylemde bulunmalarının, tutarlı ve inandırıcı bir dayanağının olmadığı açıktır .

Yargı ve Yasama ile ilgili maddelerin görüşülebilmesi için , illiyet bağı sebebiyle , bu bölümlerle ilgili taslağın bir bütün haline gelmesi zorunluluğu vardır. Bu gerçek ortada iken, hamasetle ve yaygarayla dile getirilen söylemlerin, hiçbir ciddiyetinin ve inandırıcılığından söz edilemeyeceği açıktır.

Mehmet Ali Şahin bilgi kirliliği yapıyor

Sayın Şahin, kabul etmek gerekir ki, kamuoyunun gözlerinin içine bakarak; gerçek dışı beyanlarda bulunmakta ve bilgi kirliliği yaratmakta gerçekten maharetli(!!!) olan bir Siyasetçidir. Aradan geçen 10 yıl boyunca bu siyaset anlayışının pek çok örneğini gördük. Resmi belgeleri inkar ederek ya da görmezden gelerek örtülü ödenek, Kamu Personel Yapılanması, Kamu Avukatları gibi önemli konularda gerçekleri nasıl ters-yüz ettiğini çok iyi biliyoruz.