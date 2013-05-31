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Politika

CHP'li Atıcı, TBMM Genel Kurulu'na gaz bombası getirdi

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, TBMM Genel Kurulu'na biri patlamamış iki gaz bombası kapsülü getirdi

31 Mayıs 2013 01:22

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, milletvekillerine gösterdiği patlayan gaz bombasının, ODTÜ'lü Barışık'ın kafasına isabet eden gaz bombası kapsülü olduğunu öne sürdü.

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, TBMM Genel Kurulu'na biri patlamamış iki gaz bombası kapsülü getirdi.

TBMM Genel Kurulu'nda, 5 yeni vakıf üniversitesi kurulmasını öngören tasarının 1. maddesi kabul edildi.

 

5 yeni Vakıf Üniversitesi

 

Ankara'da Anka, İstanbul Esenyurt, Adana'da Kanuni, Konya'da Gıda ve Tarım ile Gaziantep'de Sanko üniversitelerinin kurulmasına, Altın Koza Üniversitesi'nin adının İpek Üniversitesi olarak değiştirilmesini öngören Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde söz alan muhalefet partisi milletvekilleri, tasarı kabul edilmeden Altın Koza Üniversitesi'nin adının, internet sitesinde İpek olarak değiştirilmesini eleştirdi.

 

Ben bunları  ODTÜ'den topladım

 

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, madde üzerinde konuşurken, yanında getirdiği gaz bombası kapsüllerini gösterdi. Atıcı, "Bunların birisi patlamış, birisi patlamamış. Ben bunları ODTÜ'de topladım. Bu patlayan kapsül Barış Barışık'ın kafasına isabet ediyor ve beyin kanaması geçiriyor" dedi.

Bunun üzerine TBMM Başkanekili Meral Akşener, "Patlamaz değil mi?" diye sordu. Atıcı da "Valla bilmiyorum, patlarsa bunun sorumlusu AKP" diye konuştu.

Aytuğ'un konuşmasının ardından görevli kavas, patlamamış olan gaz bombasını alarak Başkanlık Divanı'na götürdü.

TBMM Başkanvekili Meral Akşener, tasarının 2. maddesi görüşülürken birleşime ara verdi. Akşener, aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine, CHP'nin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında verdiği gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmamasına ilişkin görüşmeleri yapmak üzere, birleşimi yarın saat 14.00'de toplanmak üzere kapattı.

 

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