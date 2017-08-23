CHP’li Atıcı, Suriyeli öğrencilerde adres şartının aranmamasını TBMM’ye taşıdı

MERSİN, (DHA) - CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün Suriyeli öğrencilerin kayıt işlemlerinin adres şartı aranmaksızın yapılması gerektiği yönünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü verdiği talimatı, TBMM\'ye taşıyarak, \"Bu uygulama aidiyet duygusunu zedelemektedir\" dedi.

Milletvekili Atıcı, verdiği yazılı önergesini Anayasa\'nın 98 ve İçtüzüğün 96\'ncı maddeleri gereği, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz\'ın cevaplamasını istedi. Atıcı, önergesinde geçtiğimiz günlerde, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün, Suriyeli öğrencilerin okullara kayıt işlemleri ile ilgili ilçe milli eğitim müdürlüklerine bir yazı gönderdiğini belirterek, \"Yazıda, \'Temel Eğitim çağında bulunan ve eğitime devam etmek üzere okullara müracaat eden Suriyeli öğrencilerin kayıt işlemlerinin adres şartı aranmaksızın yapılması gerekmektedir\' denilmiştir. Bu durumda Suriyeli çocuklar ikamet ettikleri yere en yakın değil de istedikleri okullara kayıt yaptırabilecektir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da temel eğitim çağında olan öğrenciler okullara kaydedilirken adres şartı aranmakta ve çocuklar ailelerin istediği değil, evlerine en yakın okullara gitmek zorunda bırakılmaktadır. Çeşitli sebeplerle çocuklarını adreslerine yakın okulların dışındaki bir okula göndermek isteyen aileler, çocuklarını başka adreslere kayıt ettirmek veya evlerini taşımak gibi çok da sağlıklı olmayan yöntemlere başvurmak zorunda kalmaktadır\" dedi.

Atıcı, uygulamanın Türk vatandaşlarının aidiyet duygusunu zedelediğini savunarak \"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına tanınmayan hakların, geçici koruma kapsamında ülkemizde bulunan Suriyelilere tanınması, vatandaşlarımızla Suriyeliler arasındaki ilişkileri zedelemekte, sığınmacılara karşı kitlesel tepkilere zemin oluşturmakta ve daha da tehlikelisi vatandaşlarımızın ülkemize olan aidiyet duygusunu zedelemektedir\" diye konuştu.

Atıcı, önergesinde Bakan Yılmaz\'ın şu sorularına yazılı olarak cevap vermesini istedi:

\"Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünce alınan \'Suriyeli öğrencilerin kayıt işlemlerinde adres şartı aranmaması\' kararı Bakanlığınızın onayı ile mi alınmıştır? \"Suriyeli öğrencilerin kayıt işlemlerinde adres şartı aranmaması\' kararı başka hangi illerde uygulanmaktadır? Ülkemizdeki sığınmacılara eğitim alanında, vatandaşlarımıza tanınan haklardan farklı olarak başka ne gibi ayrıcalıklar tanınmaktadır? Ülkemizde Temel Eğitim çağında bulunup da eğitimine devam edemeyen öğrenci sayısı kaçtır? Ülkemizde Temel Eğitim çağında bulunup da çeşitli nedenlerle eğitimine devam edemeyen öğrencilerle ilgili ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?\"

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