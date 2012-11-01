CHP'li Aslanoğlu Meclis'te ellerini zincirledi

CHP İstanbul Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşma sırasında ellerini zincirleyerek '' Kimse beni Türkiye'de özgürlük ve demokrasi olduğuna inandıramaz'' diye konuştu. Aslanoğlu bu şekilde konuşmanın kendi özgürlüğü olduğunu belirtti.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu, CHP İstanbul Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu'nun zincirli eylemine sahne oldu.

10 dakikalık konuşma süresi başladığı anda eline zincir bağlayan Aslanoğlu, "Kimse beni Türkiye'de özgürlük ve demokrasi olduğuna inandıramaz" diye konuştu.

Aslanoğlu, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfü Elvan'ın uyarısını da dikkate almadı.

Aslanoğlu, bu halde konuşmanın kendi özgürlüğü olduğunu savunarak 10 dakikalık süresi boyunca konuşmasına eli zincirli olarak devam etti.