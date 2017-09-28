CHP'li Arslan: Son vergi tasarısı ekonomide mali çöküşün itirafıdır

Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ, (DHA)- CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Orta Vadeli Plan ve son vergi zamlarının ekonomide mali çöküşün itirafı olduğunu iddia etti. Arslan, \"Sarayın israf ekonomisi vatandaşın cebini sıfırlamış, hesabı vatandaşın sırtına yüklemiştir\" dedi.

Meclise sunulan son vergi tasarısı ve Orta Vadeli Plan hakkında yazılı açıklama yapan Milletvekili Kazım Arslan, \"Son vergi tasarısının ekonomide mali çöküşün itirafı, israf ve tüketim ekonomisinin son çırpınışlarıdır. Kaynağı ithalatta değil yerli üretimde, tasarrufta, vergi reformunda araması gerekenler yine özelleştirme bağımlılığına düşmüş, çalışan kesime verdiği zammı misliyle almaya kalkmıştır\" dedi.

Hükümeti \'hazır yiyici, üretim ve kazanç düşmanı\' olarak niteleyen Kazım Arslan, \"Yılbaşında zamlanacak MTV\'ye, ÖTV\'ye, trafik sigortasına, kaskoya ödeyeceğiniz parayla, devlet dişinizden tırnağınızdan arttırıp aldığınız arabanın resmen ortağı olacak. Yıl boyunca arabanızdan devlete ödeyeceğiniz haraç gibi vergilerle üç koltuğunuza birden devlet oturacak, arabanıza bu iktidar ortak olacaktır. Arkadaki makam koltuğuna hükümet yerleşecek ve sizi kendi arabanızda makam şoförü gibi kullanacak, benzinden ayrı, geçmediğiniz yoldan ayrı, motorunuzdan ayrı vergi kesecektir. Üstelik inerken vergilerini peşin peşin toplayıp size 5 kuruş fayda sağlamadan gidecektir\" diye konuştu.

Vatandaşın bunca sıkıntı içinde tek umudunun şans oyunları olacağını vurgulayan Milletvekili Arslan, \"Sarayın israf ekonomisi vatandaşın cebini sıfırlamıştır. Kamuda yolsuzluğu, vurgunu, talanı yok etmesi gerekirken, bir kez daha halkı aldatmış, kurumlara sürekli ek ödenek çıkartarak daha yılın ortasında bütçe hedeflerini delik deşik etmiştir. Üretimi baltalayacak, özel sektörün rekabet şansını azaltacak bu düzenlemeden derhal vazgeçilmelidir. İktidar öncelikle kendi israf ekonomisinden ve lüks harcamadan vazgeçmeli, ülkeye ve millete yük getirmeyecek tedbirler almalıdır. Aksi halde bu vergiler yavaş işleyen piyasayı iyice tıkayacak, işletmeler iktidarın yüzünden kapanacaktır\" diye konuştu.

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