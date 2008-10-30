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CHP'li Arıtman Üzmez'in peşinde

CHP Milletvekili Canan Arıtman, yazar Hüseyin Üzmez'in, 14 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada, müdahil olmayı talep etti.

30 Ekim 2008 02:00

CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman, yazar Hüseyin Üzmez'in, 14 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada, müdahil olmayı talep etti.
Arıtman, kamuoyunda, bu davada çocuğun haklarının yeterince korunmadığı endişesinin bulunduğunu ifade etti. Mağdur çocuğun bedensel ve ruhsal zarar görmediğine dair verilen sağlık raporu sonucu Üzmez'in tutukluluğunun sona erdiğini anımsatan Arıtman, şunları
kaydetti:

"Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, yeni bir sağlık raporu için girişimde bulunacağını beyan etti ama zanlının tutukluluk haline itiraz edeceğine dair bir açıklamada bulunmadı. Bu itirazın, aslında mahkemenin kararları vermeden önce yapılması gerekirdi.
Bu şartlar altında devletin korumasında olan ve milletimizin çocuğu konumundaki mağdur çocuğun haklarını korumak amacıyla, milletin vekili sıfatıyla ilgili mahkemeye müdahil olma talebiyle başvuruyorum." 

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