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CHP'li Arıtman, kadın cinayetleri için Meclis Araştırması istedi

Canan Arıtman, aile içi şiddet nedeniyle öldürülen kadınlar için Meclis Araştırması açılmasını istedi.

02 Mart 2011 02:00

T24- CHP Milletvekili Canan Arıtman, son 7 yılda aile içi şiddet nedeniyle öldürülen kadın oranının yüzde bin 400 artmasının sebeplerini belirlemek ve gerekli önlemleri alınmak için Meclis Araştırması açılmasını istedi.

CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 22 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, AK Parti iktidarında 2003-2010 yılları arasında, aile içi şiddet nedeniyle öldürülen kadın oranının yüzde bin 400 arttığı, son 6 ayda her gün 1-2 kadının aile içi şiddet nedeniyle katledildiği belirtildi.

Devletin, kadınların da birincil insan hakkı olan yaşam hakkını koruyamadığının savunulduğu gerekçede, “erkek boşayabilir ama kadın boşanamaz” anlayışının, toplumda yerleşmesinin çok tehlikeli olduğu vurgulandı. Gerekçede, bu anlayışla işlenen cinayetlerin toplumdaki tüm kadınlar için bir gözdağı, tehdit unsuru olarak kullanılmaya başlandığı vurgulandı.

Gerekçede, OECD ve AB ülkeleri arasında kadına yönelik şiddet oranlarının en yüksek görüldüğü ülkenin Türkiye olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Türk kadını son 9 yıl içerisinde çok ciddi bir gerileme sürecine girmiştir. Giderek artan bir cinsiyet ayrımcılığı yaşanmaktadır. Ülkemizde giderek artan yoksulluk ve işsizlik olgusu, önce kadınları vurmakta, kadına yönelik şiddeti artırmaktadır. Ülkemizde, kadınlar üzerinden yürütülen bir sosyolojik değişim, dönüşüm süreci yaşanmaktadır. Ülkemizdeki olumsuz zihniyet değişiminin, kadınların geriye götürülüşünün, cinsiyet ayrımcılığındaki ve kadın cinayetlerindeki korkunç artışın nedenlerinin araştırılıp, gereken önlemlerin alınması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını teklif ederiz.”

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