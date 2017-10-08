CHP’li Arık’tan akrabası olan yaralı askere ziyaret

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, mayın patlaması sonucu yaralanan akrabası Jandarma Astsubay Çavuş Sebahattin Yalçın’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Hakkari’ye bağlı Şemdilli Komando Birliği’nde görevli Jandarma Astsubay Çavuş Sebahattin Yalçın, bir süre önce teröristlerce döşenen mayının patlaması sonucu yaralanmış ve ardından tedavi altına alındı. Geçtiğimiz günlerde Kayseri’ye getirilen, tedavisine de Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam edilen Yalçın’ın, aynı zamanda CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın akrabası olduğu belirtildi. Arık, hastanede Yalçın’ı ziyaret etti. Arık, şöyle dedi:

\"Rahmetli Bayram dayımın oğlu, Jandarma Astsubay Çavuş Sebahattin Yalçın terörle mücadele sırasında yaralanarak, Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Selahattin kardeşimin nezdinde bu vatan için bedel ödeyen kahraman şehit ve gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum.\"



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