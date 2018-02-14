CHP'li Arık, Boydak Holding'in durumunu Başbakan'a sordu

KAYSERİ, (DHA)- CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, el konulan Boydak Holding’in durumuyla ilgili Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Arık, \"Kayseri sanayisinin en büyük kuruluşunun zarara uğratılması Kayseri ve Türkiye ekonomisi açısından büyük sıkıntılara neden olacaktır\" dedi.

Geçen günlerde TBMM’de yerinden söz alarak Kayseri’nin en büyük sanayi kuruluşu Boydak Holding ile ilgili iddiaları gündeme taşıyan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, bu kez de konuyla ilgili olarak Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Arık, soru önergesinde şu görüşleri dile getirdi:

“Kayseri’nin en büyük sanayi kuruluşu olan Boydak Holding, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ’ye destek sağladığı gerekçesi ile el konularak TMSF’ye devredildi. El konulma sürecinin ardından binlerce kişiyi istihdam eden, Türkiye’de binlerce bayii bulunan bu kuruluşun yönetimini üstlenen kayyım heyeti ile ilgili kurumu keyfiyetle yönettikleri ve zarara uğrattıkları konusunda ciddi iddialar gündeme geldi. Kayseri sanayisinin en büyük kuruluşunun zarara uğratılması Kayseri ve Türkiye ekonomisi açısından büyük sıkıntılara neden olacaktır. Bu bağlamda; 1 - Türkiye’nin sayılı sanayi kuruluşlarından biri olan Boydak Holding’i yönetmesi için atanan kayyım heyeti hangi kriterlere göre belirlenmiştir? 2 - Kayyım heyetinde yer alanlara ne kadar ücret ödenmektedir? 3 - El konulma sürecinin ardından Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO olarak görev üstlenen Ertunç Laçiner\'in Boydak Holding\'i milyonlarca lira zarara uğrattıktan sonra istifa ettiği iddia edilmektedir. Laçiner ile ilgili iddialarla araştırılmış, herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? 4 - Boydak Holding sağladığı istihdam ve ürettiği katma değer ile sadece Kayseri’nin değil, Türkiye’ye mal olmuş bir kuruluştur. Devletin kontrolünde bulunan böylesi önemli bir kuruluşun kasasından çıkan her kuruşun hesabı ciddiyetle incelenmelidir. Boydak Holding ve bağlı kuruluşlarından TÜRGEV’in üniversitesi olan İbn Haldun Üniversitesi’ne milyonlarca lira para aktarıldığı doğru mudur? Doğru ise ne kadar para aktarılmıştır? 5 - İddiaların doğru olduğu varsayımdan hareketle, Boydak Holding\'i zarara uğratanlarla ilgili herhangi bir işlem yapılmış mıdır?\"