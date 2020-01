CHP’li Altıok’tan Sakarya Valisi'nin ağabeyine ilişkin suç duyurusu

Sakarya Valiliği ‘makamına tekbirlerle girdiği görüntüleri ortaya çıkan Vali İrfan Balkanlıoğlu'nun ağabeyi olan Metin Balkanlıoğlu'nun geçtiğimiz günlerde kadınlarla ilgili vaazlarını içeren bir videonun ortaya çıkması sonrasında CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçeyle Balkanlıoğlu hakkında suç duyusunda bulundu.

Balkanlıoğlu, 2016 yılında çekildiği belirtilen videoda türban takmayan kadınlara "Açıl kızım, gelen öpsün giden yalasın" demişti.

Altıok suç duyusunda Kadına karşı her türlü şiddetin ve şiddete teşvikin bir insan hakları ihlali olduğunu belirterek “Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın her gün arttığı ülkemizde suçu öven, şiddete azmettiren, halkı kadını aşağılamaya, kadına kin, nefret ve ayrımcı duygular beslemeye teşvik eden uygulamalar çağdaş küresel toplum tarafından yazılmış her türlü hukuka, uluslararası sözleşmelere ve evrensel etik değerlere aykırıdır” dedi.

Zeynep Altıok, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin nefret suçlarına ilişkin emsal teşkil edecek pek çok kararı olduğunu belirttiği suç duyurusunda nefret suçu olan söylem ve uygulamaların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile korunan "ifade özgürlüğü" hakkının kapsamında olmadığını ifade etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyusunda Metin Balkanlıoğlu’nun, Türkiye’nin de tarafı olduğu uluslararası ilgili sözleşme maddeleri ve TCK 122., 125., 213., 216., 217. maddede düzenlenen suçları işlemeye teşvik ve tahrik ettiği belirtildi.

Zeynep Altıok tarafından yapılan suç duyurusunun tam metni için tıklayın.