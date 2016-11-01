CHP'li Altıok: Cumhuriyet kişisel intikam meselesi haline geldi

31 Ekim sabahı Cumhuriyet gazetesine yönelik düzenlenen operasyonla ilgili Almanya'nın Köln kentinde salı günü bir basın açıklaması düzenlendi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kuzey Ren-Vestfalya teşkilatı tarafından organize edilen buluşmaya yüz civarında kişi katıldı. Etkinliğe, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, CHP milletvekili Hilmi Yarayıcı ve Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Genel Başkanı Alper Taş da katıldı.

DW Türkçe'ye konuşan Zeynep Altıok, "14 yıldır blok hâlinde, baskıcı şiddet rejimi tarafından sürdürülen bir sistemli ayrımcılık, ötekileştirme ve cezalandırma anlayışı var. Bu anlayışın baş hedeflerinden biri de basın. Ergenekon ve Balyoz'dan beri süren yıldırıcı operasyonlar, muhalifleri susturmak için bir OHAL fırsatçılığına dönüştürülerek, darbe girişimiyle hiçbir ilgisi olmayan kesimler hedef alınıyor. Cumhuriyet bu sürecin son adımı oldu” dedi. Dünyada en fazla tutuklu gazeteci bulunan ülkenin Türkiye olmasının bir "utanç” ve "vahşet” olduğunu ifade eden Altıok, "Cumhuriyet'le yaşıt olan Cumhuriyet gazetesinin”, MİT tırları haberinden sonra bir "kişisel intikam meselesi” hâline geldiğini vurguladı. Altıok, hâlihazırda yaşanan durumu "baskıdan öte, bir yok ediş” olarak nitelerken, haber alma hakkının öneminin altını çizdi.

ÖDP: Türkiye'de sivil darbe süreci yaşanıyor

ÖDP Genel Başkanı Alper Taş ise, Cumhuriyet'e yapılan operasyonun kendileri için bir sürpriz olmadığını ifade etti. Taş, "Gidişat zaten o yöndeydi. Başkanlık rejimi önündeki tüm engelleri ortadan kaldırmak için, muhalif olan her kesimi sindirmeye, bastırmaya yönelik bir plan sözkonusu. Türkiye bir sivil darbe süreci yaşıyor. Ama bu dikiş tutmaz. Türkiye'ye demokratikleşmiş bir parlamenter sistem gerekli ve Türkiye halklarının gerekli yanıtı vereceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu. Taş, "tasarlanan baskıcı rejime karşı, farklı sol partilerin ortak mücadele zeminini güçlendirmesinin” gerekliliğinin de altını çizdi.

"Başkanlık sistemi için iç savaş hazırlığı"

CHP Kuzey Ren-Vestfalya Birliği Başkanı Cemal Bulut tarafından okunan basın açıklamasında, "muhalif basına karşı uygulanan baskı, şiddet ve gözaltıların yerini özgür basının alması gerektiğinin” altı çizildi. Açıklamada, "Cumhuriyet gazetesinin köşe yazarlarını, seçilmiş olan belediye başkanlarını ve milletvekillerini, hiç de inandırıcı olmayan nedenler göstererek tutuklayıp cezaevine tıkıyorlar. Bu tür olaylar yalnız faşist iktidarlarda yaşanmıştır, yaşanmaktadır. Ülkemizde hiçkimsenin can güvenliği kalmamıştır. Ak Troller 'vatan için, bayrak için, Recep Tayyip Erdoğan için silahlanın' çağrısı yaparak çok tehlikeli bir oyun oynuyor” denildi.

Son günlerde yaşanmakta olan gelişmelerin "başkanlık sistemi için yapılan iç savaş hazırlığı” olarak tasvir edildiği açıklamada, "Bizler, Cumhuriyet'e sahip çıkmak için, Cumhuriyet gazetesine sahip çıkıyoruz” ifadeleri de yer aldı.

Operasyonun yapıldığı pazartesi gününün akşamında da Köln’de CHP Köln Derneği tarafından Tarık Akan'ı anma etkinliği düzenlenmişti. Zülfü Livaneli, Rutkay Aziz, Sunay Akın, Fazıl Say, Genco Erkal, Serenad Bağcan ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Zeynep Oral gibi isimler katılmış, Cumhuriyet'le dayanışma mesajları gönderilmişti.