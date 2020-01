CHP'li Altıok: Aziz Kocaoğlu AKP için kötü model

İZMİR, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, Selçuk- Torbalı İZBAN hattının açılış törenindeki krizle ilgili açıklamalarda bulundu. Altıok, İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin yatırımlarını anlatarak, \"Bunlar AKP iktidarının hayal bile edemeyeceği başarılar. Aziz Kocaoğlu\'na kızgınlıkları bu yüzden. Onlar gibi arsa rantı peşinde koşmayıp, üretim odaklı bir belediyecilik anlayışı ortaya koyduğu için sanırım kötü model oluyor\" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, Cuma günü Başbakan Binali Yıldırım\'ın katılımıyla gerçekleştirilen Selçuk- Torbalı İZBAN hattının açılış töreninde konuşması, \'Recep Tayyip Erdoğan\' tezahüratlarıyla kesildiği için mikrofondan tepki göstererek, töreni terk eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Aziz Kocaoğlu\'na sahip çıktı. Altıok, şöyle dedi:

\"İzmirli referandumda yüzde 70 \'Hayır\' oyu vererek AKP ve Binali Yıldırım\'a gereken mesajı vermişti. Fakat anlamamış olacaklar ki, topladıkları 200-300 kişiyle İzmir\'de şov yapmaya kalkıyorlar. Ağızlarını her açtıklarında milli irade, demokrasiden bahsedenler, kentin yarısından fazlasının oyunu almış seçilmiş bir belediye başkanının konuşmasına bile tahammül edemiyorlar. Binali Yıldırım ise, Aziz Kocaoğlu\'na yapılanları gülümseyerek karşılıyor. Seversiniz- sevmezsiniz ama Aziz Kocaoğlu, 4 milyonluk İzmir\'in seçilmiş belediye başkanıdır. İzmirli bu yapılanları da zamanı geldiğinde hatırlatacaktır.\"

\'İZMİRLİYE EZİYET DIŞINDA BİR ŞEY VERMEDİLER\'

AK Parti iktidarının gösterişli proje tanıtım törenleri dışında İzmir\'e hiçbir katkı koymadığını öne süren Altıok, şöyle konuştu:

\"İzmir\'e her geldiklerinde müjde verip dönüyorlar. Güvenlik gerekçesiyle havaalanı ve kent merkezinde otoparklardan araç çektirmek, sokakları caddeleri trafiğe kapatmak, koruma terörü yaratmak da cabası. Hizmet şöyle dursun eziyet ediyorlar. Somut olarak 14 yılda İzmir\'e verdikleri hiçbir katkı yok. Genel seçim öncesi gösterişli bir şekilde tanıtımını yaptıkları 35 İzmir 35 Proje konusu ne oldu diye soruyoruz? Başbakan, profiline uygun olarak \'tıkır tıkır işliyor, mosmor oldunuz\' diyor. Peki, nerde bu 35 proje? Hani 160 bin İzmirliye iş olanağı sağlanacaktı? TÜİK verilerine göre, İzmir\'deki işsizlik oranı yüzde 15 ve bu oran Türkiye ortalamasının 5 puan üstünde. Genç işsizlik oranı daha fazla. Rakamlar ortadayken, \'Nereye yaptınız bu yatırımları?\' diye adama sormazlar mı? Bunun üstüne kamulaştırmalar dahil tüm altyapı ve üstyapısını İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin üstlendiği İZBAN\'ı açarak sahiplenmeye çalışıyorlar.\"

\'İZMİRLİ 5 VERİP 1 ALIYOR\'

İzmir\'in muhalif duruşundan dolayı 14 yıldır \'üvey evlat\' muamelesi gördüğünü iddia eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Altıok, şunları söyledi:

“İzmir\'in ödediği vergi, toplam vergi oranın yüzde 10.5\'i. Fakat buna karşılık devlet yatırımlardan aldığı pay yüzde 2\'yi bile bulmuyor. İzmirli beş verip bir alıyor. 2016 yılında İzmir\'e sadece 704 milyon liralık kamu yatırımı yapılmış. Buna karşın İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2016\'da 2 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirmiş. İzmir devlet katkısı olmadan dünyanın en hızlı büyüyen 2. kenti olmayı başardı. Türkiye\'nin kredi notu sürekli düşerken, İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin kredi notu, \'yatırım yapılabilir\' seviyesinin en üst basamağında. İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin \'Yerelde kalkınma modeli\', dünyada örnek olarak gösterilen belediyecilik uygulaması. AKP döneminde, Türkiye\'de tarım ortalama yüzde 2.1 büyürken, İzmir\'de yüzde 5.5 büyümüş. Belediyenin desteklediği Tire Süt Kooperatifi, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO tarafından \'Dünyanın en iyi kırsal kalkınma modeli ödülüne\' layık görülmüş. Belediye- Kooperatif işbirliğiyle İzmir\'de 150 bin çocuğa her hafta 2 litre ücretsiz süt dağıtılıyor. Çiçek, fidan, hayvancılık vb. bir sürü sektörde üreticiler örgütleniyor. Türkiye\'deki kooperatifleşme oranı yüzde 13 iken İzmir\'de bu oran ülke ortalamasının iki katı yüzde 28. Bunlar AKP iktidarının hayal bile edemeyeceği başarılar. Aziz Kocaoğlu\'na kızgınlıkları bu yüzden. Onlar gibi arsa rantı peşinde koşmayıp, üretim odaklı bir belediyecilik anlayışı ortaya koyduğu için sanırım kötü model oluyor.\"



