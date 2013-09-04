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Politika

CHP’li Aldan: Kral mezarları yok oluyor

'Bakanlığınızın bu önemli mirasımızla ilgili herhangi bir tedbir almadığı anlaşılmış bulunmaktadır'

04 Eylül 2013 19:28

Hülya Karabağlı / Ankara

 

CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, Dalyan Beldesi’nde ‘Kral mezarları’ olarak bilinen yerlerin yok olma riski taşıdıklarını söyledi. 10 yılda mezarların korunmasına ilişkin önlem alınmadığını söyleyen Aldan, konuyu Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’in gündeme taşıdı. Aldan’ın kral mezarlarına ilişkin soruları şöyle:

Basından edinilen bilgilere göre Muğla’nın Dalyan beldesinde ‘Kral mezarları’ olarak bilinen Likya ve Karya dönemine ait mezarlar, erime nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. 2003 yılında Başkent Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Cengiz Işık tarafından tespit edilen bulgular, bu tarihi ve kültürel mirasımızın karşı karşıya olduğu tehlikeyi belirtmiştir. Aradan geçen 10 yılı aşkın süre içerisinde bakanlığınızın bu önemli mirasımızla ilgili herhangi bir tedbir almadığı anlaşılmış bulunmaktadır.

Tarihi ve kültürel miraslarımızı en uygun koşullarda koruyarak gelecek nesillere aktarmak bakanlığınızın başlıca görevlerindendir. Bu bağlamda;

 – Ülkemizin en önemli kültürel ve turizm miraslarından biri olan bu mezarlarla ilgili 2003’ten bu yana neden önlem alınmamıştır? Önlem almayan sorumlular ile ilgili herhangi bir yaptırım uygulanacak mıdır?

 – Kaderine terk edilen ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Kral Mezarları ile önlem almayı düşünmekte misiniz?

 – Daha önce Prof. Dr. Cengiz Işık’ın Kral Mezarları’nın korunması için TÜBİTAK’a vermiş olduğu ve TÜBİTAK’ın da kabul ettiği proje neden hayata geçirilmemiştir? TÜBİTAK’ın da kabul ettiği bu koruyucu projeyi ivedi bir şekilde uygulamaya koymayı düşünüyor musunuz?

 

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