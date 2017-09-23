CHP'li Akyıldız: Kuzey Irak konusunda geç kalındı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız Kuzey Irak\'taki referandum kararı hakkında Türkiye\'de iktidarın yeterince sesini yükseltmediğini öne sürerek, \"Irak\'ın kuzeyindeki referandum konusu ile ilgili iktidarın çok geç kaldığı görüşündeyim. Zamanında yeterince sesimizi yükseltemedik. Zamanında yeterince direnç göstermedik ya da gösteremedik\" dedi.

CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, İl Başkanı Ulaş Karasu ile birlikte bir otelde basın toplantısı düzenleyerek vekillik sürecini değerlendirdi. Akyıldız, Mecliste 25\'nci dönemde 2 kanun teklifi ile 20 soru önergesi verdiğini, 26\'ncı dönemde de 4 kanun teklifi, 4 soru önergesi, 1 araştırma önergesi, 1 araştırma komisyonu önergesi, 13 bilgi edinme istemi ile, 58 adet meclis genel kurul konuşması yaptığını söyledi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin Kuzey Irak\'ta 25 Eylül\'de yapacağını ilan ettiği referandum kararı ile ilgili açıklama yapan Akyıldız, iktidarın sesini çıkarmada geç kaldığını ileri sürerek şöyle konuştu:

\"Irak\'ın kuzeyindeki referandum konusu ile ilgili ben iktidarın çok geç kaldığı görüşündeyim. Zamanında yeterince sesimizi yükseltemedik. Zamanında yeterince direnç göstermedik ya da gösteremedik. Çünkü dış politika bizim burada ezbere konuşacağımız bir şey değil. Çok önemli. Dünya dengesi çok başka. Hele Ortadoğu\'da çok çok başka. Bir tarafta bakıyorsunuz dostum dediğiniz Putin PYD\'ye destek veriyor. Bir tarafta dostum dediğin Amerika PYD\'ye destek vermenin ötesinde beraber hareket ediyor. Sen bunu terör örgütü olarak görüyorsun. Dış politikada denge çok başka. Öbür tarafta sen Barzani\'yi Ankara\'ya getirip bayrağını göndere çektiriyorsun. İş birliği anlaşmaları yapıyorsun, enerji anlaşmaları yapıyorsun. Ama diğer tarafta da böyle bir referandumun geldiğini göre göre sessiz kalıyorsun. Son birkaç gündür sesini yükseltmeye gayret ediyorsun. Bana göre çok gecikildi, yeterince direnç gösterilemedi.\"

KADİR TOPBAŞ\'IN İSTİFASI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa eden Kadir Topbaş ile ilgili soru üzerine Akyıldız şöyle dedi:

\"Kadir Topbaş\'ın imarla ilgili iade ettiği 5 tane görüşülmesi gereken imar konusuyla ilgili konunun hiçbir şekilde en ufacık bir oynama dahi yapılmadan meclisi getirildiğini ve Kadir Topbaş\'ın by-pass edildiğini, orada bir rant kavgası olduğunu AK Parti\'nin İstanbul\'daki rant kavgası sonucunun böyle bir istifa getirdiği söyleniyor. Böyle bir gerekçe olduğu söyleniyor ama iktidar partisinden henüz bir açıklama yok. Bir de basına yansıdığı kadarıyla FETÖ bağlantısı ile ilgili olduğu söyleniyor. Eğer öyleyse burada da bana göre bir riya var, bir ikilik var. FETÖ bağlantısı ile ilgili bazı belediye başkanlarını görevden alıp kayyum atıyorsun madem bu da FETÖ ile ilgiliyse bunu da görevden alıp kayyum atayacaktın. Niçin bunu istifa ettiriyorsun, böyle bir şey yok. Bana gelince böyle, sana gelince böyle diye bir devlet anlayışı olmaz.\"

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI

2019\'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adı geçenler arasında yer alan CHP Milletvekili İlhan Kesici\'nin aday gösterilmesinden mutluluk duyacağını belirten Akyıldız şöyle dedi:

\"Genel başkanımız bir programa konuk olmuştu. Orada genel başkanımız henüz adayımızın netleşmediğini, kimsenin karamsarlığa kapılmaması gerektiğini bu konuda çok iyi, herkesin gönlünü dolduracak herkesin de sempatiyle bakacağı bir adayımızı mutlaka bulacağımızı ve bu ülkeyi tekrar çağdaş, laik, demokratik, güçlenmiş parlamenter sisteme geri döndereceğimizin mesajını zaten her fırsatta veriyor. Yoksa ben isterim tabi bir İlhan Kesici\'nin, Abdüllatif Şener\'in aday gösterilmesini bir Sivaslı olarak isterim ve gurur duyarım. Ama bu bir süreç kimin aday olacağı henüz belli değil.\"

\"SİYASİ SORUMLULARI HESAP VERMEK ZORUNDA\"

15 Temmuz\'da yapılan darbe girişiminin siyasi sorumlularından hesap sorumlası gerektiğini vurgulayan Akyıldız, CHP olarak başından itibaren; \"Devlet, istihbarat, bütün bilgi ve belgeler elinizde. \'Eğer CHP\'nin FETÖ ile 1 bağlantısı varsa çıkıp açıklamazsanız namertsiniz\' dedik. Ama açıklayamıyorsunuz. FETÖ sizsiniz neyi açıklayacaksınız. Beraber yürüdünüz bu yollarda, beraber ıslandınız yağan yağmurda. Neyi açıklayacaksınız? Siyasi sorumluları hesap vermek zorundadır. 15 Temmuz\'daki 250 şehidimizin hesabını biz sormaya devam edeceğiz. Binlerce gazimizin hesabını sormaya devam edeceğiz.\"

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