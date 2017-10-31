T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'li Aksünger: Zarrab davası için kritik gün, savcılık şahitleri belirledi biri de ABD'de yaşayan Türk profesör

"Bu hamledeki en büyük sorun ABD'deki kişilerin FETÖ bağlantısı"

31 Ekim 2017 14:19

Reza Zarrab davası için ABD’de bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger,  savcılık tararfından davaya bir Türk profesörünün şahit olarak yazıldığını söyledi. Aksünger, bu kişinin "Amerika'da yaşayan bir profesör olduğu söylendi" ifadesini kullandı.

Aksünger, savcılığın şahit olarak dinleyeceği kişi hakkında, "Bence bu hamledeki en büyük sorun Amerika'daki kişilerin FETÖ bağlantısı ve davayı itibarsız hale getirme riski" diye konuştu.

17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının kilit ismi ve Mart 2016’dan beri para aklamak, banka dolandırıcılığı ve diğer suçlardan ABD'de tutuklu bulunan Reza Zarrab ile ilgili Aksünger şu ifadeleri kullandı:

1-Bugün ABD'deki Zarrab davası için kritik bir gün. Hakan Atilla'nın Avukatları ve savcılık tanıklarını bugün dosyaya koyacaklar

2-Sarraf dosyasında dün gece eklenen 7 dosya ile dosyalar 324'e çıktı. Jürili dava günü yaklaşırken her iki tarafta son kozlarını oynuyor

3-İşin en can alıcı yanı Savcılık 17 Aralık dosyasındaki 3000 dinlemenin Tepeleri'ni delil olarak dosyaya koymuş

4-Savcılık ayrıca şahitlerini belirlemiş,şahitlerden biri Türk. Ancak bu kişi Amerika'da yaşayan bir Prof olduğu söylendi

5-Bence bu hamle deki en büyük sorun Amerika'daki kişilerin Feto bağlantısı ve davayı itibarsız hale getirme riski

6-Bu saatten sonra sürecin durması zor,anlaşma olabilir . Jüri belirlenmiş ve itirazlar yok. Son düzlük

ETİKETLER

abdzarrabhaberaçıklamarezasüreçfetö

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24