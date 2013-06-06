CHP'li Aksünger: Emniyet, Tweeter kullanıcılarını tespit edemez

Hülya Karabağlı/ Ankara

Polisin, ‘halkı tahrik’ ettikleri gerekçesiyle tweeter kullanıcılarını gözaltına alınması gözleri yasalara çevirdi. CHP’nin Meclis İnternet ve Bilişim Komisyonu Üyesi Erdal Aksünger, “Emniyet, Tweeter’da tespit yapamaz. IP numarasını belirleyemez. Çünkü, Tweeter IP numarası vermiyor” dedi. Kullanıcıların rahat olmasını söyleyen Aksünger, tweeter’daki paylaşımlar yüzünden kimse hakkında iddianame hazırlanamayacağına dikkat çekti. “ Mahkemeler tweeter’i delil olarak kabul etmiyor” diyen Aksünger, tweeter de Türkiye’nin Amerikan kanunlarına tabii olduğunu hatırlattı.

Başbakan’ın adına atılan tweetler

Aksünger, bir kişinin birden çok tweeter hesabı olduğuna da dikkat çekti. Aksünger, "Şimdi, başbakan adına atılan tweetler var. Bunlar kışkırtıcı nitelikte diyelim. Ne olacak o zaman. Kim tespit edecek atılan bu tweetleri. O nedenle, tweetler üzerinden bir şey yapılamaz”.

Aksünger, Denizli Milletvekili İlhan Cihaner ile birlikte tweet yüzünden gözaltına alınanları yakından takip ediyorlar .