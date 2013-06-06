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Politika

CHP'li Aksünger: Emniyet, Tweeter kullanıcılarını tespit edemez

CHP'li Erdal Aksünger, 'Emniyet, Tweeter'da tespit yapamaz. IP numarasını belirleyemez. Çünkü, Tweeter IP numarası vermiyor' dedi

06 Haziran 2013 16:42

Hülya Karabağlı/ Ankara

Polisin, ‘halkı tahrik’ ettikleri gerekçesiyle tweeter kullanıcılarını gözaltına alınması gözleri yasalara çevirdi. CHP’nin Meclis İnternet ve Bilişim Komisyonu Üyesi Erdal Aksünger, “Emniyet, Tweeter’da tespit yapamaz.  IP numarasını belirleyemez. Çünkü, Tweeter IP numarası vermiyor” dedi.  Kullanıcıların rahat olmasını söyleyen Aksünger, tweeter’daki paylaşımlar yüzünden kimse hakkında  iddianame hazırlanamayacağına dikkat çekti. “ Mahkemeler tweeter’i delil olarak  kabul etmiyor” diyen Aksünger, tweeter de Türkiye’nin Amerikan kanunlarına  tabii  olduğunu hatırlattı. 

 

Başbakan’ın adına atılan tweetler

 

Aksünger,  bir kişinin birden çok tweeter hesabı olduğuna da dikkat çekti.  Aksünger, "Şimdi, başbakan adına atılan tweetler var. Bunlar kışkırtıcı nitelikte diyelim. Ne olacak o zaman. Kim tespit edecek atılan bu tweetleri. O nedenle,  tweetler üzerinden  bir şey yapılamaz”.

Aksünger,  Denizli Milletvekili İlhan Cihaner ile birlikte  tweet  yüzünden  gözaltına alınanları  yakından takip ediyorlar .

 

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