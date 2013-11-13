CHP'li Akkaya’dan işten çıkarılan işçi eylemine destek

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya, Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Dev-Sağlık İş Sendikasına üye oldukları için işten atılan 41 taşeron işçisinin protesto eylemine destek verdi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan basın açıklamasında bir konuşma yapan Akkaya, işçilerin direnişinin tamamen haklı ve meşru olduğunu, 21. Yüzyılın kölelik sistemi olan taşeronlaşmayı CHP iktidarında mutlaka bitireceklerini söyledi.

Son dönemde hak ve adalet için yasal protesto haklarını kullananlara karşı ağır bir şiddet uygulandığını anlatan Akkaya: “Alanlara çıkan işçilerin ellerinde gaz bombası, sopa, taş yok! Onlar evrensel sendika hakkı için mücadele eden ve haksızlığa uğrayan onurlu insanlar. Onlar sonuna kadar haklılar” dedi

CHP olarak, emek cephesiyle ve sendikalarla daima yan yana, omuz omuza mücadele edeceklerini anlatan Akkaya: “Alanlar her zaman en doğru sözü söyler. ‘Yılgınlık yok!’ diye haykıranlar aynı zamanda mücadelenin yöntemini de ortaya koyuyorlar. Yılmayacağız, ayrışmayacağız, emeğimize, aşımıza, haklarımıza sahip çıkacağız. Bu ülke ancak örgütlenerek güçlenir. Ancak örgütlü güçler bu ülkeyi özgürleştirebilir.”

İşten atılan 41 işçinin protesto eylemine Ankara CHP İl Başkanı Zeki Alçın, il yöneticileri, pek çok işçi, sendika ve demokratik kitle örgütü temsilcisi de destek verdi.