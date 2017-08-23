CHP’li Ahmet Akın: Şeytan Sofrası mevkii tabiat parkı, ancak yönetmelik uygulanmıyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Şeytan Sofrası mevkiinde 'Cennet Koyu' diye anılan bölgede birkaç gün önce çıkan yangının sabotaj olduğu ihtimali üzerinde durulurken çevreci isimlerin ve sivil toplum örgütlerinin de bölgenin yeniden ağaçlandırılmasına yönelik çağrıları artarak sürüyor.

Şeytan Sofrası mevkiinde sembolik fideleri toprağa dikerek ranta açılmasına izin verilmeyeceği mesajı veren CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, “Bölgedeki yanan alanlara gittik, gerçekten içler acısı bir durumla karşılaştık. İlk başta 10 hektar dediler, 15 hektara çıkardılar dün öğrendik ki 20 hektarın üzerinde alan yanmış” açıklamasını yaptı.

Hükümetten ağaçlandırma sözü verildiğini söyleyen CHP’li Akın, buradaki asıl problemin Tabiat Parkı olmasına rağmen yönetmeliğin uygulanmaması olduğunu ifade etti.

“Tabiat Parkı ancak Tabiat Parkı yönetmeliği uygulanmıyor, başıboş bırakıyor” diyen Akın, bölgenin muhteşem olduğunu belirterek, “Koruma yok, çevirme alanı yok, koruması Allah’a bırakılmış durumda oysa yönetmelik kontrolü getiriyor, koruma altına alıyor, Allaha emanet bırakmamak diyor ve tedbiri al diyor” dedi.

Yöre halkının "Cennet Koyu" dediği Şeytan Sofrası mevkiinde orman alanının yanmasıyla ilgili TBMM’ye araştırma önergesi ve kanun teklifi veren ve ilk sembol fideyi çevrecilerle diken CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın T24’e değerlendirmesi şöyle:

“20 Hektarın üzerinde alan yanmış”

Bölgedeki yanan alanlara gittik, gerçekten içler acısı bir durumla karşılaştık. İlk başta 10 hektar dediler, 15 hektara çıkardılar dün öğrendik ki 20 hektarın üzerinde alan yanmış. Bu şeytan sofrası mevkiinde meydana gelen yangında içinde bir şeytanlık var dedim. Burası çok güzel koy da bir tabiat parkı.

“Tabiat Parkı yönetmeliği uygulanmıyor”

En büyük problem şu, birisi yaptı böyle bir şey diyemeyiz ama istemez akla böyle şeyler geliyor, 15 senedir ranta teslim edilmek istenen her alanda yerler var. Burada hükümet burayı ağaçlandıracağız dedi, ben de o zaman hükümetin görevi bu dedim. Asıl problem şurada burası Tabiat Parkı ancak Tabiat Parkı yönetmeliği uygulanmıyor. Başıboş bırakıyor. Muhteşem bir bölge burası ama koruma yok, çevirme alanı yok, koruması Allaha bırakılmış durumda. Tabiat Parkı yönetmeliği kontrol getiriyor, koruma altına alıyor, Allaha emanet bırakmamak demek tedbiri almak demek. Ama maalesef başıboş bir durum söz konucu böyle olunca rant gözlü insanların gözünü dikmesine neden oluyor. Açıklarını bularak bunu değerlendirmeye çalışıyorlar.

“Haluk Levent gibi çok sayıda duyarlı sanatçılarımız aradı”

Dün sembolik olarak ağaç diktik burada. Haluk Levent duyarlı arkadaşımız gibi bir sürü sanatçı arkadaşımız, halktan yani çevreye duyarlı herkesin ortak kararı olduğu için gittik oraya sembolik bir fidan ektik. Eski halinden daha iyi bir ormanlık alanı haline getirilmesi için 4 tane fidan diktik ve başladık. Bundan sonra hükümetin, devletin görevi bunun da takibini biz yapacağız, buranını güzel olarak yeşillendirilmesi için ve bu cennet bölgenin Türkiye’de meydana gelen bütün yangınlara örnek böyle bir şey başlattık.

15 senedir çevreye karşı inanılmaz bir duyarsızlık var, bu ülkede bu çevre bizim en önemli mirasımız. Daha da güzelleştirerek çocuklarımıza, torunlarımıza miras olarak bırakmak sorundayız. Haluk Levent’e duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum. Bu ülkenin her duyarlı insanın içi yandı.

“Hükümetten sözü aldık, bir çivi çakmalarına izin vermeyiz”

Asla ve asla oraya bir şey yapılmayacağının sözünü aldık. Oraya bir çivi çakmalarına izin vermeyeceğimizi söyledik ve bunun sözünü aldık. Ben orada buna inanmak istiyorum dedim Hükümetin bu konuyla ilgilenen bütün birimlerine buna sahip çıkacağına inanmak istiyorum. Eğer aksine bir tepki gösterirlerse palavra olsun diye demiyorum bir çivi çaktırmayız.

“Orman yangınlarını önleyecek kanun teklifi”

CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın kundaklama nedeniyle orman yangınlarının önüne geçmek için TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verdi. Teklif yanan ormanlık alanlarının imara açılmasına izin vermiyor. Akın, daha önce de Şeytan Sofrası yangınıyla ilgili araştırma önergesi vermişti.