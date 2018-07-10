CHP'li Ağbaba'dan kabine yorumu: Kabine değil kabile

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesine ilişkin "Yeni kabine değil yeni kabile. Erdoğan'ın kabilesi" değerlendirmesinde bulundu. Ağbaba, 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 18 bin kişinin ihraç edilmesini eleştirerek "FETÖ ile mücadeleye değil, muhalif insanlarla mücadeleye dönüştü" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Açıklamasında "Hodri meydan, araştırma komisyonu kuralım ve FETÖ'nün siyasi ayağını hep beraber bulalım" diyen Ağbaba, yeni açıklanan kabineye dair sorulara da yanıt verdi.

Artı Gerçek'te yer alan habere göre, Ağbaba, OHAL kapsamında son yayınlanan kanun hükmünde kararnamenin şimdiye kadarki en kapsamlı kararname olduğunu belirtti.

Bu kararnameyle 18 binden fazla kişinin ihraç edildiğine dikkat çeken Ağbaba, "Darbe girişiminin adından iki yıl geçti ama birbirlerini tanımayan ve aynı örgüt üyesi olduğu belirtilen 18 bin kişi işinden oldu" ifadesini kullandı. Kararnamenin amacının sadece FETÖ ile mücadele olmadığını belirten Ağbaba, "Kurunun yanında yaş da yanıyor. Kim suçlu kim suçsuz ayırt etmek imkansız. Artık kanaatlerle, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek insanlar ihraç ediliyor. Hukukun askıya alındığı bir dönemi hep beraber yaşıyoruz" diye konuştu.

Bu kararnamelerin "FETÖ ile mücadeleye değil, muhalif insanlarla mücadeleye dönüştüğünü" ifade eden Ağbaba, şunları söyledi:

"Bunun içinde herkes var ama siyasetçi yok. Kardeşi FETÖ'den tutuklu ihraç edilen öğretmen var, amcası para yatırdı diye ihraç edilen polis var ama siyasetten kimse yok. Bu FETÖ, topçuda, popçuda, baklavacıda, börekçide var, hodri meydan gel Meclise ve siyasi partilere de bakalım. Kim resim çektirmiş, kim eteğini öpmüş, kim olimpiyatlarına gitmiş, kim bankasının açılışına gitmiş, kim 'ne istediler de vermedik' demiş, hesaplaşalım. Hodri meydan, araştırma komisyonu kuralım ve FETÖ'nün siyasi ayağını hep beraber bulalım. Mecliste hangi FETÖ'cü varsa ortaya çıkaralım"

Ağbaba, Tekirdağ'daki tren kazasına da değinerek, "Çorlu'da tren kazasında 24 kişi ölmüşken davul zurnayla tören yapanları kınıyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun bu törenler iptal edilirdi" dedi.

Yeni kabine: Kışlaya siyaset girdi

Yeni kabine ile ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine Ağbaba, "Yeni kabine değil yeni kabile. Erdoğan'ın kabilesi" ifadesini kullandı.

Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığına atanmasıyla ilgili bir başka soruya ise Veli Ağbaba, "Üniforması üzerindeyken bakan atanmıştır. Bu, kışlaya siyasetin girdiğinin en açık göstergesidir. Saraya giderken protokolün üçüncü sırasındaydı, çıkarken 16. sıraya kaydı" yanıtını verdi.