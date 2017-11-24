CHP’li Ağbaba’dan çarpı işareti konulan evlere ziyaret

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya\'da 13 evin kapı ve duvarlarına kırmızı boyayla çarpı işaretleri atılan Alevi ailelerin yoğunlukta yaşadığı Cemal Gürsel Mahallesi\'ni ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ve partililerle birlikte Cemal Gürsel Mahallesi’ne geldi. Ağbaba, mahallelilere, korkmamaları gerektiğini ve kendilerinin burada olduğunu söyledi. Mahalle sakinlerini bir araya toplayarak, herkese \'geçmiş olsun\' dileğinde bulunan CHP\'li Ağbaba, şunları söyledi:

\"Yabancı olmadığımız bir mahalle. Yaklaşık 20 yıl, bu mahallede oturdum ve yanı başınızda komşunuzdum. İl başkanı da burada oturuyor, biliyorsunuz. Bu kabul etmediğimiz, reddettiğimiz, kınadığımız olaya karşı Malatya halkının tepkisinin olumlu olduğunu söylemek istiyoruz. Bütün siyasi partilerin, Malatya’da yaşayan herkesin, bu olaya karşı Alevisi, Sünnisi, sağcısı, solcusu bir olduğunu görmekten büyük bir memnuniyet duyduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bu olayı yapanlar, buradaki mahallelinin moralini bozmak, onları tedirgin etmek amacıyla yaptılar. Sizlerden ricamız, hem moralinizi bozmayın hem bugünkü gibi olmaya çalışın olun. Mahallelinin de hem bu olaya karşılı birlik olması hem bu konuda bir provokasyonun gelmemesi de takdire şayandır. Bunun için size çok teşekkür ederiz. Cemal Gürsel Mahallesi\'nde yaşayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Önemli bir şey yaptılar, önemli bir duruş gösterdiler. Bu birliğin, beraberliğin bozulmamasını diliyoruz ve geçmiş olsun diliyorum.”

Yaşananların ilk olay olmadığını savunan CHP Genel Başkan yardımcısı Ağbaba, şöyle devam etti:

\"Buraya mahsus olan bir olay, değil. Maalesef, geçtiğimiz yıllarda Adıyaman’da, Çorum’da, farklı illerde bu tür girişimler oldu. Üzülerek, söylemek isterim ki bu işler, cezasız kaldığı sürece bu işlerin faillerinin bulunmadığı sürece bu olayların önlenmesi, mümkün değil. Öncelikle bu olayın failleri mutlaka bulunmalı, hesap vermelidir. 15 Temmuz sonrası birkaç provokatör, ‘Haydi Paşa Köşkü’ne yürüyoruz’ demişlerdi. Hatırlarsanız, o zaman da hem Paşa Köşkü hem Cemal Gürsel hem Ataköy Mahallesi, sakinliğini korumuştu. O zaman bütün ısrarlarımıza rağmen maalesef yetkililer, o provokatörleri bulup, yargı önüne çıkarmadılar. Aslında kamera görüntüleri var. Suç duyurusunda bulunmamıza rağmen o provokatör de \'Haydi Paşa Köşkü\'ne\' diyen provokatör de hoşgörüyle yaklaşıldı. Maalesef, bir yargı önüne çıkarılamadı. Biz, bu işin takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz. 24 saat birlikte olacağız bundan sonra. Malatya’da bu huzurumuzu, birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya çalışanlara karşı hep beraber duracağız. Provokasyona gelmeyeceğiz. Onların amaçlamış olduğu, zaten budur. Moralimizi bozmak, canımızı sıkmak, tedirgin etmektir; ama siz moralinizi bozmayın, tedirgin olmayın. Onlara karşı vereceğimiz en güzel cevap, birliğimizi ve beraberliğimiz bozmadan aynı bu şekilde görüntüyü vermek. Bundan sonrada her zaman yanınızda olacağız.\"



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