CHP’li Ağbaba’dan Bakan Yılmaz’a çağrı: Yurtlardaki çocuk tacizleriyle uğraşsın

MALATYA, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yeni müfredatla ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin, “Atatürk’ü, Türk tarihini, tarihimizi unutturmak silmek yerine, bugün halen her tarafta çocuklara yapılan tacizi, çocuklara yapılan insanlık dışı muamelelerle uğraşsa çok daha iyi yapar” dedi.

CHP’li Ağbaba, DHA’ya yaptığı açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı\'nın son dönemlerde ciddiyetini kaybettiğini öne sürerek şöyle konuştu:

“Türkiye’nin en önemli bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığıdır. Maalesef Milli Eğitim Bakanı son günlerde yaptığı açıklamalarla ciddiyeti kaybetmiş durumdadır. Dün Atatürk tartışmasıyla ilgili Atatürk’ün müfredattan çıkarılmasıyla ilgili yapılan tartışmada, ‘Beden Eğitimi dersinde zaten var’ diyor. Aklımızla alay ediyor. Ben buradan sayın bakana bir çağrı yapmak istiyorum; sayın bakan Atatürk’ü, Türk tarihini, tarihimizi unutturmak silmek yerine, bugün halen her tarafta çocuklara yapılan tacizi, çocuklara yapılan insanlık dışı muamelelerle uğraşsa çok daha iyi yapar.\"

\'YOLSUZLUĞA BULAŞAN KAPI ÖNÜNE DEĞİL, YARGI ÖNÜNE ÇIKARILMALI\'

Geçmiş dönemde AK Parti milletvekillerinin oylarıyla akladıkları Bakanlar\'ın artık Amerika’da yargılanmaya başlandığını kaydeden Ağbaba şu ifadelere yer verdi:

“Hem 4 bakan hem de onun uzantıları cezalandırılmadı. Dün AKP Genel Başkanı bir açıklama yapıyor diyor ki, ‘yolsuzluğa bulaşan insanları kapı dışına koyacağız’ yolsuzluğa bulaşanların kapı dışına konması bir dalga geçmektir. Yolsuzluğa bulaşan kamu kaynaklarını kendi çıkarlarına kullanan yöneticilere, siyasetçilere yapılması gereken şey yargı önüne çıkarılmaktır. Geçmişte kendi bakanlarına, yolsuzluğa bulaşmış ayakkabı, elbise, çikolata kutularıyla rüşvet alan bakanlara bir şey yapılmayacağı gibi, kökü sonuna kadar yolsuzluğa bulaşmış yöneticilerine bir şey yapılamayacağını biz biliyoruz. Sayın Zafer Çağlayan’a da Türk yargısına, Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ne, yolsuzluklar komisyonuna vermiş olduğu belgeyi Amerika’ya göndermesini tavsiye ediyorum. Bakalım ciddiye alınacak mı?\"

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