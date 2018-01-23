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Politika

CHP'li Ağbaba: Türkiye'de hukuk, askıya alınmış durumda

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye'de hukukun askıya alındığını savunarak, "Anayasa Mahkemesi'nin kararı tanınmamaktadır

23 Ocak 2018 17:05

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye\'de hukukun askıya alındığını savunarak, \"Anayasa Mahkemesi\'nin kararı tanınmamaktadır. Kararı, alt mahkeme uygulamamaktadır\" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, partisinin Malatya\'daki il binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, ilçe başkanları ve parti üyeleri katıldı. CHP\'li Ağbaba, basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\' ile ilgili konuştu. Ağbaba, \"Türkiye\'nin bütünlüğü, varlığı için kendi canını hiçe sayan askerlerimiz var orada\" dedi. 
Türkiye\'nin \'OHAL rejimi\' ile yönetildiğini söyleyen CHP\'li Ağbaba, şöyle konuştu: 
​\"Hukuk, askıya alınmış durumda. Kimsenin mal ve can güvenliği yok. Her istediğini cezaevine atıyor, her istediğinin malvarlığına el koyabiliyor. Herkesi Kanun Hükmünde Kararname ile terbiye etmiş durumda. Hiçbir dönemde olmayan, 12 Eylül\'de yaşanmayan şeyler yaşanıyor. Tiyatro oyunları yasaklanıyor. Türkiye, komik duruma düşüyor. Şarkı söylemek, sokağa çıkmak, tiyatro oynamak yasak. Yasak olmayan bir şey yok. Hiç kimse, kendi anayasal hakkını kullanamıyor, OHAL rejimi nedeniyle kullanamıyor. \'OHAL nedir?\' dediğimizde, önce \'Millete karşı ilan edilmedi\' denİLdi; ama OHAL, tam da millete karşı ilan edildi. Tam da muhaliflere, hakkını arayan herkese ilan edildi. Diyorduk ki \'Bu herkesi etkileyecek\'. Bakın, OHAL nedir? OHAL Malatyalı, Doğanşehirli tütün üreticisinin sokağa çıkamamasıdır, coplanmasıdır. Taşeron işçi için nedir? Verilmeyen kadrosunu mahkemeye taşımamaktır. Kadınlar için OHAL, muhalifler için OHAL, memurlar için OHAL. Maalesef Türkiye, bir \'çadır devleti\' durumuna düşmüştür. Hukuk, askıya alınmıştır. Anayasa Mahkemesi\'nin kararı tanınmamaktadır. Anayasa Mahkemesi\'ni kararını alt mahkeme uygulamamaktadır.\"

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