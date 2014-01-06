CHP’li Ağbaba: ‘Süngerli oda’ cezaevlerinin işkence aleti ve kara kutusudur

Hülya Karabağlı / ANKARA

TBMM İnsan Hakları Cezaevi Alt Komisyonu ve CHP Cezaevi İnceleme Komisyonu üyesi olan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye’de cezaevlerinin tamamına yakınında ‘süngerli oda’ bulunuğunu söyledi. “Süngerli oda, cezaevlerinin işkence aleti ve kara kutusudur” diyen Ağbaba, bu odaları cezaevlerinde “A Takımı” adı verilen grubun kullandığını belirtti.

İzmir 2 No’lu F Tipi Cezaevi’ndeki süngerli oda görüntülerinin bir dava dosyasında ve akabinde medyada yer almasının ardından CHP'li Veli Ağbaba da, birçok cezaevinde mahkıumların "süngerli oda"lardan şikayetçi olduğunu aktardı. Alanya L Tipi Cezaevi’nde bu odanın çok belirgin olduğuna dikkat çeken Ağbaba, bazı cezaevlerinde bu odaya ‘halılı oda’, ‘dayak odası’ dendiğini ifade etti.

'Dışarı ses gitmemesi için sünger ya da halı kaplanıyor'



CHP komisyonu olarak Türkiye’deki cezaevlerinin önemli bölümünü incelediklerini anlatan Ağbaba, tüm raporlarında bu odalara dikkat çektiklerini ve Adalet Bakanlığı’na uyarı yaptıklarını vurguluyor.

Ağbaba, cezalandırma sırasında dışarıya ses yansımaması için sünger ya da halı ile döşendiğine dikkat çekti. Eğer bu odalarda, kamera varsa kapatılıyor. Ağbaba’ya göre, çoğunluğunda kamera sistemi yok. Bu odalarda pencere yok. Gökyüzü görünmüyor. Bahçeye açılan kapısı yok.

Ağbaba’nın cezalandırma yöntemlerinden biri olarak tanımladığı bu odalara, sadece çocuklar değil yetişkinler de gönderiliyor. Ağbaba, “İtaat etmeyen herkes bu odalara gönderiliyor” diyor. Odalara gönderme gerekçeleri arasında, “sayımda ayağa kalkmamak”, “slogan atmak”, “bağıra bağıra şarkı söylemek”, “kapıya vurmak”, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak”, “Yaşasın 1 Mayıs veya İnsanlık onuru işkenceyi yenecek demek” bulunuyor.

Veli Ağbaba, ‘süngerli odaların’ dayak, darp ve kötü muamele için kullanıldığını anlatırken, mahkumların birkaç gün bu odada tutuklarını vurguluyor. “Amaç, psikolojilerinin bozulması” diyen Ağbaba, bu uygulamanın inceledikleri tüm cezaevlerinde taraflarına anlatıldığını vurguluyor.

İdare: Mahkumların kendilerine zarar vermemeleri için

CHP’li Veli Ağbaba, bu odaların niye kurulduğunu, buna neden gerek duyulduğunu sordukları cezaevi idaresinden, “ Biz, mahkumların kendilerine zarar vermelerini istemiyoruz. Bu yüzden süngerle döşendi” yanıtı aldıklarına dikkat çekiyor.

