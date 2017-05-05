CHP’li Ağbaba: Onurlu duruşları yolumuzu aydınlatıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, idamlarının 45. yıldönümünde 68 kuşağının devrimci önderlerinden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı yazılı bir açıklama ile andı.

Ağbaba, 6 Mayıs 1972’de idam edilen 3 gencin ölüm yıldönümlerinde bir basın açıklaması yaptı. Ağbaba, “Tam bağımsız Türkiye ve halkların kardeşliği için gözlerini kırpmadan hayatlarını hiçe sayan gencecik fidanların onurlu duruşları yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor” dedi.

Veli Ağbaba yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, Türkiye’de ve dünyada emperyalizme ve sömürüye karşı mücadele tarihinin en önemli sayfalarında yerlerini almış yiğit devrimcilerdir. Hayatları boyunca boyunlarını bir kez olsun eğmeyen Üç Fidan, idam sehpasına giderken de boyun eğmemiş, gözlerini dahi kırpmadan kendi idam sehpalarını kendileri tekmelemiştir. Deniz Gezmiş ve arkadaşları “Tam Bağımsız Türkiye” idealleri için sonuna kadar dik durmuş; köylüye toprak, işsize iş, işçiye özgürlük, halka hürriyet mücadelesini vermiştir. Onlar, bu toprakların en büyük devrimcisi Mustafa Kemal’den aldıkları mücadele azmi ile emperyalizme karşı ezilenlerin ve yoksulların sesi olmuşlardır."

Ağbaba, “Üç Fidan yalnızca Türkiye’de değil, tüm dünyada baskıya karşı direnişin, sömürüye karşı bağımsızlığın ve faşizme karşı özgürlüğün ölümsüz sembolleri olmuştur. İdamlarının 45. yılında Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı saygı ve özlemle anıyorum” dedi.