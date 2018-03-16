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Politika

CHP'li Ağbaba: O marş AKP'nin marşı olur, hiçbir kuvvet bize söyletemez

"AKP Genel Başkanı İstiklal Marşı'nın bestesini beğenmiyormuş; beyefendi tabii müzik uzmanı, bilmediği bir şey yok"

16 Mart 2018 19:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstiklal Marşı’nın bestesi ile güftesinin tutmadığını söyleyerek değişiklik sinyali vermesine tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Yakında ‘Ankara çok soğuk başkenti değiştirelim’ derler. Marş değiştirilirse bu marş Türkiye'nin marşı değil AKP'nin marşı olur, hiçbir güç o marşı bize söylettiremez” dedi. 

CHP Malatya İl Başkanlığı’nda bir basın açıklaması gerçekleştiren Ağbaba, Türkiye’deki gündemin ‘gerçek ve yapay’ olarak ikiye ayrıldığını savunarak, "Bir taraftan şeker fabrikalarının özelleştirilmesi, bir tarafından açlıktan intihar eden insanlar; diğer taraftan AKP Genel Başkanı’nın dinde güncelleme yapılması söylemleri, İstiklal Marşı ile ilgili cümleleri var” diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerinin CHP’li bir kişi tarafından dile getirilmesi halinde linç edileceği yorumunda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı, "AKP Genel Başkanı İstiklal Marşı’nın bestesini beğenmiyormuş. Beyefendi tabii müzik uzmanı, bilmediği bir şey yok, karışmadığı bir şey yok. Her şeyi bilen tek adam, kimin kaç çocuk doğuracağını, nasıl doğuracağını, nasıl besleyeceğini, hangi inşaatın yapılacağını, hangi arsanın para ettiğini biliyor. Bilmediği bir şey yok” ifadelerini kullandı.

“Yakında ‘Ankara çok soğuk, başkenti değiştirelim’ derse şaşmayın" 

"İstiklal Marşı ile ilgili tartışma başlattı aslında bu tartışmanın sebebi dinde güncellemeden dolayı kendi camiasından aldığı tepki, gündem değiştirerek dengelemeye çalışıyor” diyen Ağbaba, şöyle devam etti:  

"İstiklal Marşı’nı beğenmeyen anlayış aslında 200 yıllık Türkiye'nin demokratikleşmesi ile hesaplaşmaya çalışan anlayıştır. Bazen Atatürk'e, İnönü'ye laf söyler; bazen ülkenin kurucu değerleriyle çelişir, Lozan’a laf eder. Şimdi istiklal Marşı’nın bestesiyle uğraşıyor yakında ‘Ankara çok soğuk başkenti değiştirelim’ derse şaşmayın. Türk bayrağı ile ilgili de laf ederse şaşmayın. Bilsin ki böyle marş değiştireceklerse bizim marşımız olmaz. Türkiye'nin marşı olmaz ancak ve ancak AKP'nin marşı olur buna  hiçbir güç hiçbir kuvvet o marşı bize söylettiremez, hodri meydan yapıyorsa yapsın marşını.”

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