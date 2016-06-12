CHP'li Ağbaba: İmralı en rahat cezaevi, Öcalan'ın televizyonu benim evimde bile yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Cezaevinde PKK'lıları da DHKP-C'lileri de İBDA-C'lileri de ziyaret ettik" sözlerinin ardından başlayan tartışmaya ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Ağbaba "Eğer PKK’yla, terörle, işbirliği arıyorlarsa İmralı Cezaevi'ne baksınlar. Şu anda Türkiye’nin en rahat cezaevi Öcalan’ın kaldığı İmralı Cezaevi. Öcalan’ın koğuşuna benim evinde olmayan, hiçbir cezaevinde olmayan 87 ekran LCD televizyon koyanlar, PKK’yla iş birliği yapıyor" dedi. Ağbaba, Meclis Cezaevi Alt Komisyonu Başkanı Mehmet Metiner ve AKP milletvekili Ayşe Türkmenoğlu'nun PKK'lı mahkûmlarla birlikte çekilen fotoğraflarını da gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya'da düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı eleştirdi. Ağbaba, "Günlerdir bir fırtına kopartılıyor. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere AKP’liler ve son olarak Adalet Bakanı, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerini hedef gösteriyor, terör örgütü üyelerini ziyaret etmekle suçluyor ve resmen iftira atıyor. Cumhurbaşkanı da biliyor ki yalan, Bakan da da biliyor ki yalan. AKP’ye bağlı havuz medyası da bu konuyu şişirerek anlatıyor. Resmen Cumhuriyet Halk Partililer hedef gösteriliyor" dedi.

“Bakan CHP’lilere yalan söyledi, iftira attı”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın CHP milletvekillerinin 2016 yılında 81 PKK’lı mahkûmu ziyaret ettiğini iddia ettiğini hatırlatan Veli Ağbaba, "Bu konuyla ilgili Adalet Bakanı hakkında dava açacağız. Yalan söyledi, Cumhuriyet Halk Partililere resmen iftira attı. Böyle bir şey olmadığını kendisi de biliyor. Kendi kayıtlarında mevcut . Bu iftiraya karşı Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak milletvekili arkadaşlarımızla birlikte hukuksal anlamda girişimde bulunacağız" diye konuştu.

“IŞİD katillerini serbest bırakanlar terörle işbirliği yapıyor”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, "Eğer PKK’yla, terörle, işbirliği arıyorlarsa İmralı Cezaevi'ne baksınlar. Şu anda Türkiye’nin en rahat cezaevi Öcalan’ın kaldığı İmralı Cezaevi. Öcalan’ın koğuşuna benim evinde olmayan, hiçbir cezaevinde olmayan 87 ekran LCD televizyon koyanlar, PKK’yla iş birliği yapıyor. Öcalan’ın odasına 3’lü misafir koltuk takımı alanlar, terörle işbirliği yapıyor. İmralı’yı Türkiye’nin tam otel konforunda bir cezaevine dönüştürenler, terörle işbirliği yapıyor. Öcalan’ın cezaevini 5 yıldızlı otel yapanlar, terörle işbirliği yapıyor, PKK’yla işbirliği yapıyor. Ayrıca IŞİD katillerini polislerimizi şehit eden IŞİD katillerini salıverenler terörle işbirliği yapıyorlar" diye konuştu.

“Böyle iftiralara pabuç bırakacak değiliz”

Ağbaba, AKP milletvekilleriyle yaptıkları cezaevi ziyaretlerinden fotoğrafları da basın mensuplarına göstererek, şunları söyledi:

"Günlerdir CHP sanki tek başına cezaevi ziyaretleri yapıyormuş gibi bir hava oluşturulmak isteniyor. Size birkaç fotoğraf göstermek istiyorum. Bu insan Ayşe Türkmenoğlu AKP Konya Milletvekili, cezaevi alt komisyon başkanı. Bu da Mehmet Metiner, AKP Adıyaman Milletvekili. Şu an Cezaevi Komisyonu Başkanı. Burası da cezaevi. Hani diyorlardı ya 'Kimle görüşüyordunuz?' Bakın Ayşe Türkmenoğlu, Mehmet Metiner, Murat Bozlak. Bunlar da mahkûmlar. Cezaevindeki fotoğraflar, buyurun bunu da yalanlayın. Bakın işte size PKK’lı mahkûmlar. Kim görüşüyormuş? Bakın Mehmet Metiner, Ayşe Türkmenoğlu. Böyle iftiraya pabuç bırakacak değiliz. Eğer terörle iş birliği yapan varsa, aynaya baksınlar."