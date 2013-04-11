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Politika

CHP'li Ağbaba: Adalet Bakanı 20 gündür randevu vermiyor?

CHP'li Veli Ağbaba, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in 20 gündür kendilerine randevu vermediğini için sitem etti

11 Nisan 2013 19:02

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP Malatya Milletvekili ve Parti Meclisi(PM) üyesi Veli Ağbaba,  Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in 20 gündür kendilerine randevu vermediğini söyledi. TBMM Genel Kurulu’nda 4. Yargı Paketi üzerinde konuşan Ağbaba,  komisyon sırasında oturan Adalet Bakanı Ergin’e dönerek sitemlerini iletti.  Kamuoyunda yankı uyandıran “Tutuklu Mahpuslar” raporuna dikkat çeken Ağbaba, “Cumhuriyet Halk Partisi Cezaevi Komisyonu üyeleri Nurettin Demir, Veli Ağbaba ve Özgür Özel bir rapor yayınladı. Bu rapor kamuoyunu çokça meşgul etti.  Meclis Başkanı iki saat içerisinde randevu verdi. Sayın Bakan, biz sizden yirmi günden beri randevu istiyoruz bu raporu sunmak için, maalesef randevu alamadık. Bunu da bilginize sunuyorum” dedi.

 

‘Paketlerin hepsi fos çıktı’

 

Ağbaba,  bugüne kadar açılan tüm paketlerin fos çıktığını, 4.Yargı Paketinin de beklentileri karşılamaktan uzak olduğunu söyledi.   AKP’nin  24.  Döneme başlarken ’12 Eylül’le  hesaplaşacağız’ dediğini  hatırlatan  Ağbaba,  “Darbeyle hesaplaşacağız  dediniz.  İdam edilen gençlerle ilgili gözyaşı döktünüz ancak bu konuda samimi olmadığınız ortaya çıktı” dedi. Ağbaba’nın konuşması şöyle:

 

‘Ruhi Su türküsü suç oldu’  

 

“Öğrencilerin terör örgütü üyeliğine kanıtların birkaçını sizinle paylaşmak istiyorum: Konser bileti satmak, parasız eğitim istemek, poşu takmak, Deniz Gezmiş'i anmak, komite usulü sınava katılmak, üniversite yönetimini eleştirmek, basın açıklaması yapmak, 1 Mayısa katılmak, YÖK'ü protesto etmek, Kürtçe ezgi, ideolojik halay, şemsiye taşımak, yumurta bulundurmak, Ruhi Su'nun Kanlı Pazar türküsünü söylemek, baraj yapımına karşı çıkmak, füze kalkanına "hayır" demek. "Böyle suç, böyle delil olur mu?" demeyin, hepsi bu dönemde oldu”.

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