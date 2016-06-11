CHP’li Adıgüzel: 1 milyon çocuk işçi görmezden geliniyor

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü sebebiyle, çocuk işçiliği sorununu TBMM gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Türkiye’de sayıları 1 milyon civarında olduğu tahmin edilen çocuk işçilerin görmezden gelindiğini söyledi. Adıgüzel, Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı’nın 2015 yılında, yasal yaş sınırının altında çocuk işçi çalıştırdıkları gerekçesi ile cezai işlem uyguladığı işletme sayısının yalnızca 27 olduğuna dikkat çekti.

Adıgüzel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde, Türkiye’de sayıları 1 milyon civarında olduğu tahmin edilen çocuk işçilerin görmezden gelindiğini belirtti. Çocuk işçiliği ile mücadelede hükümetin gönülsüz olduğunu belirten Adıgüzel, 2015 yılında çocuk işçi çalıştırdıkları gerekçesi ile cezai işlem uygulanan işletme sayısının yalnızca 27 olduğu iddialarına ilişkin olarak, “Son 5 yılda, İş Kanunu ve iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yasaklanan hallerde çocuk işçi çalıştıran kaç işletmeye ceza kesilmiştir?” diye sordu.



“Çocuklar iş cinayetlerine kurban gidiyor”



Çocuk işçiliğinin boyutunu ortaya koyacak resmi verilerin sınırlı olmasını eleştiren Adıgüzel, İSİG Meclisi’nin (İş Sağlığı ve İş Güvenliği) verilerine göre, 2013 yılında 59, 2014 yılında 54, 2015 yılında ise 63 olmak üzere, son 3 yılda en az 176 çocuğun iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğine dikkat çekti. Adıgüzel, “Resmi kayıtlara göre, son 5 yılda 18 yaş altı kaç çocuk iş cinayetlerinde hayatını kaybetmiştir? Bu çocuklar arasında, mevcut İş Kanununa göre çalıştırılması yasak 15 yaş altı kaç çocuk vardır?” diye sordu.

“IŞİD’in üniformaları Suriyeli çocuklara mı yaptırılıyor?”

Türkiye'deki çocuk işçiliği sorununun, sayıları bir buçuk milyona yakın Suriyeli çocuk ile giderek daha da büyüdüğüne dikkat çeken Adıgüzel, en son kamuoyuna yansıyan ve Antakya’daki merdiven altı atölyelerde başta IŞİD olmak üzere Suriye’deki cihatçı grupların giydiği üniformaların Suriyeli çocuklara yaptırıldığına yönelik iddialara atıfta bulunarak; “Bakanlığınız tarafından, kamuoyuna yansıyan iddialar karşısında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?” dedi.

Soru önergesinde ayrıca, çocuk işçiliği ile mücadelede Bakanlığın yaptığı çalışmalara değinen Adıgüzel, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde görev yapan iş müfettişleri içerisinde çocuk işçiliği ve çocuk işçiliği ile mücadele konusunda eğitim almış müfettiş sayısı kaçtır?” diye sordu.