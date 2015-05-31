CHP'li aday trafik kazası geçirdi

CHP Adıyaman milletvekili adayı Garip Bozkurt, kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 arkadaşı ile birlikte yaralandı.

Öğleden sonra Adıyaman-Çelikhan karayolunun 30’uncu kilometresinde meydana geen kazada, Çelikhan’dan kent merkezine dönen CHP’nin Adıyaman 5’inci sıra milletvekili adayı Garip Bozkurt yönetimindeki 02 LH 413 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, otomobili kullanan milletvekili adayı Garip Bozkurt ile yanında bulunan Hüseyin Çelik ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı yaralandı. Yaralı aday ve 2 arkadaşı, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavilerine başlanılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan kazayı haber alan çok sayıda CHP’li de hastaneye gelerek yaralı milletvekili adayı ve yakınlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı.