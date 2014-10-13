CHP'li Acar: Cengiz İnşaat’ın cebine giden 2 milyar geri alınacak mı?

CHP Antalya Milletvekili Av. Gürkut Acar, AKP’nin özelleştirme ile ilgili yargı kararlarını uygulamamak için ikinci kez çıkardığı kanunun Anayasa Mahkemesi’nce iptal edildiğine dikkat çekerek, Maliye Bakanı’na “Oymapınar HES ne zaman geri alınacak” diye sordu.

CHP’li Acar, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, özelleştirme işlemleri ile ilgili yargı kararları konusunda Bakanlar Kurulu’na yetki veren 6300 sayılı Kanun’un ilgili maddesinin iptal edildiğini hatırlattı.

Eylül ayında çıkan son torba kanun ile 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu’na eklenen “Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla devir ve teslim işlemlerinin tamamlanmasının üzerinden beş yıl geçmiş olan özelleştirmeler hakkında verilmiş olan yargı kararları ile ilgili olarak sözleşmelerinde belirtilen hâller dışında bu kuruluşların geri alınması yönünde herhangi bir işlem tesis edilmez” şeklindeki geçici 26’ncı maddenin de Anayasa Mahkemesi tarafından 2.10.2014 tarihinde iptal edildiğini ve yürürlüğünün durdurulduğuna dikkat çeken Acar, “Anayasa Mahkemesi’nin ikinci iptal ve yürürlüğün durdurulması kararı doğrultusunda başta Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş. ve Oymapınar HES olmak üzere, yargının kesinleşmiş kararları olan tesislerin derhal geri alınması zorunludur. Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş. özelleştirmesi kapsamında Oymapınar HES’i bedava alan Cengiz İnşaat, barajdan sattığı elektrikle yaklaşık 2 Milyar TL kazanmıştır. Yargı kararı uygulanmadığı için Şirket hala elektrik satışından para kazanmakta ve kamunun zararı giderek büyümektedir” diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi’nin Özelleştirme Kanunu’na eklenen geçici 26’ncı maddesi ile ilgili 02.10.2014 tarihli kararı neden uygulanmadığı konusunda bilgi isteyen Acar, “Yürürlüğü durdurma kararı, Bakanlığınızı bağlamamakta mıdır? Anayasa’nın 138. maddesi doğrultusunda söz konusu Eti Alüminyum A.Ş. ve Oymapınar HES ne zaman geri alınacaktır? Anayasal kuralları işletme yükümlülüğünüz yok mudur? Kamunun ve yurttaşların uğradığı zarar ne zaman son bulacaktır? Özelleştirme işlemlerinin iptali için kaç mahkeme kararı gereklidir?” dedi. Acar, şöyle devam etti:

2 milyar geri alınacak mı?

“Oymapınar HES üzerinden yapılan elektrik satışları ile şirketin kasasına giren yaklaşık 2 Milyar TL geri alınacak mıdır? Alınmayacak ise gerekçesi nedir? Yurttaşın 2 Milyar TL’sinin bir şirketin kasasında kalmasına seyirci mi kalınacaktır? Anayasa Mahkemesi kararlarının ardından ne kadar elektrik satışı olmuştur? Kararın uygulanmaması nedeniyle Cengiz İnşaat bu satışlardan ne kadar gelir elde etmiştir?

Anayasa Mahkemesi kararının ardından, bu kararın uygulanmaması nedeniyle oluşan kamu zararının sorumluları kimlerdir? Oluşan kamu zararının sorumlularından tahsili için bir adım atılacak mıdır? Yoksa bu zarar da yurttaşa mı yüklenecektir?

Anayasal kurallar ve Anayasa Mahkemesi kararlarının işletilmesi için bir adım atılacak mıdır?”