-CHP Grup Başkanvekili Tarhan, KESK Genel Başkanı Özgen'i kabul etti -Tarhan: -''KHK'lar ile Meclisi by-pass eden, HSYK ile yargıyı kuşatan, kendi hukukunu egemen kılan, özgür üniversiteleri YÖK ile kuşatan AKP, bunun adına ileri demokrasi diyor. Biz buna hayır diyoruz'' -KESK Genel Başkanı Özgen: -''Taleplerimiz sadece kamu hizmeti verenlerin değil, kamu hizmeti alan 75 milyon insanımızın ortak talebidir. Sağlık ve eğitim başta olmak üzere kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına karşı grevdeyiz'' (fotoğraflı) TBMM (A.A) - 20.12.2011 - CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, KESK Genel Başkanı Lami Özgen ve beraberindeki heyeti, TBMM'de kabul etti. Parlamento ve parlamento dışı muhalefetin her gün giderek daraldığını; sivil toplumun, basının baskı altında olduğunu iddia eden Tarhan, ''Muhalefet, oldukça güç artık bu ülkede'' dedi. Tarhan, itiraz edenlerin mağdur hale gelmesine son verilmesini isteyerek, ''safların sıkılaşması, tek bir hat örülmesi'' gerektiğini söyledi. 12 Eylül referandumunda özgürlük vaatleriyle karşılaştıklarını dile getiren Tarhan, ''Kamu emekçilerine özgürlük, sendika hakkı geliyordu. Ancak bugün görüyoruz ki o zaman işaret ettiğimiz tuzaklar, bugün tek tek gerçekleşiyor. Toplu sözleşme konusunda sorunlar var'' diye konuştu. Tarhan, AK Parti'nin, kamuda esnek, performansa dayalı çalışmayı, taşeronlaşmayı öngördüğünü, kamu hizmetlerini ticarileştirdiğini, kişiyi seri üretim malzemesi haline getirmeye çalıştığını ileri sürerek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Biz buna hayır diyoruz. KHK'lar ile Meclisi by-pass eden, HSYK ile yargıyı kuşatan, kendine uygun karar vermeyenleri bertaraf eden, kendi hukukunu egemen kılan, özgür üniversiteleri YÖK ile kuşatan, etkisiz kılan AKP, bunun adına ileri demokrasi diyor. Biz buna hayır diyor, kabul etmiyoruz. TTB, KESK, insanca bir yaşam, emeğin karşılığını emeklilikte de alabilmek, toplu sözleşme ve grev hakkı, örgütlenme özgürlüğü, güvenceli istihdam için yarın meydanlarda olacak. CHP Grubundan onlara selam olsun diyoruz, desteklerimizi iletiyoruz. CHP milletvekilleri onlarla beraber hastanelerde, meydanlarda, onların yanında olacak.'' -KESK Genel Başkanı- KESK Genel Başkanı Lami Özgün, 2002'den beri yapılan bütün bütçelerin, birbirinin kopyası niteliğinde olduğunu ileri sürerek, ''2012 bütçesi de Hükümetin yıllardır izlediği vergi politikasının, büyük oranda işçi ve emekçilerden alınmasından ibaret olan vergi rejiminin değişmediğini göstermektedir. Yıllardan beri bize bu bütçeleri reva gören AKP iktidarının temel hak ve özgürlüklerimizi budamaya çalıştığı bir gerçektir'' dedi. Anayasanın 90. maddesi yok sayılarak, grevli, toplu sözleşmeli haklarının engellenmeye çalışıldığını iddia eden Özgün, yıllardır maaşlarına yapılan yüzdelik zamların ''ek ödeme'' statüsüne sokularak, emekliliğe yansıtılmadığını, çalışanların yüzde 30'a yakın kayba uğradığını söyledi. Özgün, 21 Aralık'ta ''en uzun gecede, en kısa günde, karanlığın en koyu, ışığın en az olduğu günde aydınlığı artırmak için'' grev yapacaklarını ifade ederek, ''Taleplerimiz sadece kamu hizmeti verenlerin değil, kamu hizmeti alan 75 milyon insanımızın ortak talebidir. Sağlık ve eğitim başta olmak üzere kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına karşı grevdeyiz. Emeklilerimizin sefalet koşullarına itilmesine karşı, çocuklarımızın geleceği için grevdeyiz'' diye konuştu. (MLT-MAH)