-CHP'DEN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN AFİŞLERİNİ ŞİKAYET ANTALYA (A.A) - 11.08.2010 - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanı Özer Ülken, Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından kentin çeşitli yerlerindeki panolara asılan ''Madde bağımlılığına hayır, yaşama evet'' yazılı afişlerin toplatılması istemiyle Antalya Valiliğine başvurdu. CHP İl Başkanı Ülken, yazılı açıklamasında, Antalya Emniyet Müdürlüğünün şehrin çeşitli yerlerine asılan ve ''evet''i destekleyerek, ''hayır''ı olumsuzlaştıran afişlerle ilgili gereğinin yapılması amacıyla Antalya Valiliğine, hukuk müşaviri Avukat Murat Bulat aracılığıyla başvurduğunu bildirdi. Ülken, kamu kurumlarının bu hassas dönemde seçmenlerin eğilimlerini etkileyecek duyuru ve benzeri etkinliklerden kaçınmalarının demokrasinin asgari gereği olduğunu ifade ederek, Antalya Valiliğinin başvuruyla ilgili gerekli işlemleri yapacağına inandığını belirtti. -DİLEKÇE- Antalya Valiliğine verilen dilekçede, Antalya Emniyet Müdürlüğü duyuru panolarına asılan afişlerin 5986 ve 3376 sayılı kanunlar ile Yüksek Seçim Kurulunun 347 sayılı kararlarına aykırı olduğu öne sürüldü. Dilekçede şu ifadelere yer verildi: ''Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün, kentin değişik yerlerinde bulunan ilanlarında büyük puntolarla kullandığı evet-hayır, (son günlerde kamuoyunda halk oylamasına ilişkin tartışmaların 'evet—hayır'da yoğunlaştığı ve kamuoyuna siyasal partilerin görüşlerinin adeta özetini oluşturmasının da etkisiyle) seçmenlerde rahatsızlıklara neden olmuştur. Antalya Emniyet Müdürlüğü duyuru panolarına asılan afişlerde, büyük puntolarla yazılan hayır ve evet sözcüklerinde, 'evet'in olumlulaştırıldığı, 'hayır'ın ise olumsuzlaştırıldığı açıkça görülmektedir. Bu duyuruyu görenlerin bilinçaltında (kamuoyunda evet ve hayır konusunda yapılan tartışmaların da etkisiyle) halk oylamasında evet oyu kullanmanın olumlu bir davranış olacağı yanılgısı yaratılmaktadır. Anayasa Değişikliği'nin Halk Oylamasına Sunulması Hakkındaki 3376 Sayılı Kanun ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 5986 Sayılı Kanun ile Yüksek Seçim Kurulunun 29.05.2010 tarih ve 347 Sayılı Kararının I-16. maddesi gereği izleme, gözetim ve denetim görev ve yetkisi bulunan Antalya Valiliği'nin kamu kurumlarının halk oylamasındaki tarafsızlığına gölge düşürebilecek bu vb. faaliyetlere izin vermemesini ve halen asılı olan duyuruların ise kaldırılması için gereğinin yapılmasını dilerim.''