CHP'den Yeni Ekonomi Programı değerlendirmesi: Albayrak'ın anlamadığı şey...

T24

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, adı 'Yeni Ekonomi Programı' (YEP) olarak değiştirilen Orta Vadeli Program’da muğlak genel geçer ifadelerle krizin çözüleceğinin söylendiğini belirterek, “Programda kriz var ama çözüm yok” dedi. Erdoğdu, YEP’in umudunun kur artışıyla rekabet gücünü artıran ihracata bağlamış durumda olduğunu söyledi ve “Berat Albayrak’ın kavrayamadığı gerçek, ihracatımızın önemli oranda ithalata bağlı olduğu. Bu durumda ihracat rekabet avantajı önemli oranda kur karşısında eriyen düşük ücretlere bağımlı olacak” ifadesini kullandı.

Erdoğdu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafında açıklanan YEP’in kesinlikle bir krizle mücadele programı olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

“Algoritmalar çalıştırarak bazı mantıklı hesaplamalar yapabilirsiniz. Ama bunların uygulanabilir olması ve sonuçları önemli. Örneğin 2021’de enflasyonu yüzde 6’ya indireceğiz diyorlar. Nasıl yapacaklar, somut hiçbir emare yok. 2019’da 60 milyar TL tasarruf sağlayacağız, 16 milyar TL gelir artışı sağlayacağız denilmiş ama nasıl yapılacağına dair gerçekçi ve somut bir yol haritası yok. Aşırı kur artışı ve oynaklığı sonucu sarsılan bankacılık ve reel sektörle ilgili hiçbir somut düzenleme yok.Yüksek girdi fiyatları ve ithalat dampingiyle çökertilen tarım sektörü ile ilgili en küçük bir umut verilmemiş. Bu maliyet ve fiyatlarla çiftçinin üretimi ve verimi düşecek. Bu durum arzın kısılması ve gıda enflasyonu artışı anlamına geliyor. Bu gerçek durum OVP’nin pembe enflasyon tahminleriyle çelişiyor.”

"Hayalci ve muğlak"

Programın, “Muğlak genel geçer ifadelerle ‘krizi çözeceğiz’ denilen bir manzumeden ibaret olduğu” ifadesini kullanan Erdoğdu, “YEP açıklanır açıklanmaz kurun yükselişe geçmesinin piyasanın YEP’i hayalci ve muğlak bulduğunun göstergesi” olduğunu söyledi.

"Berat Albayrak'ın kavrayamadığı gerçek..."

Erdoğdu, enflasyon ve işsizlik gibi göstergelerde gerçeklerle uyumsuz hedeflerin söylendiğini anlatarak YEP’in umudunu kur artışıyla rekabet gücünü artıran ihracata bağlamış durumda olduğunu bildirdi. Erdoğdu şu görüşleri dile getirdi:

“Berat Albayrak’ın kavrayamadığı gerçek, ihracatımızın önemli oranda ithalata bağlı olduğu. Bu durumda ihracat rekabet avantajı önemli oranda kur karşısında eriyen düşük ücretlere bağımlı olacak. Adalet ve eğitimi sistemi çökertilmiş yetişmiş insan gücünü beyin göçüyle kaybeden bir ülkede ihracatta yüksek katma değerli üretimle rekabet avantajı hayaldir. İhracatta rekabet avantajı sadece düşük reel ücretlere dayanıyorsa bunun adı Bangladeşleşme sürecidir. Bangladeş de düşük reel ücretle ihracatta rekabet yaratmaya çalışıyor.”

"1 milyona yakın insan işini kaybedecek"

YEP’de İşsizlik oranı beklentisinin 2018 için yüzde 11.3, 2019 için yüzde 12 olacak’ ifadesinin anlamının, ‘2019'da resmi işsiz sayısı 4 milyonu aşacak, yani 1 milyona yakın insan işini kaybedecek’ demek olduğunu vurgulayan Erdoğdu şöyle devam etti:

“Krizle mücadelede iki önemli silahımız vardı. Bunlardan birincisi Merkez Bankası’nın faiz artışı diğeri OVP (YEP)’di. Krizle mücadelede en etkili iki araçta elimizden çıktı ve krizin en önemli değişkeni kur üzerinde hiçbir etkisi olmadı. Çünkü sorunu doğru tanımlayamıyorlar. Sorunu biliyorlar ancak tanımlamak istemiyorlar. Çünkü işlerine gelmiyor. Türkiye’de ekonomik çöküşün altında yatan sebep siyasal çöküştür. Yaşadığımız bütün sorunların altında otoriter tek adam yönetimi var. Yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğünün olmadığı, OHAL’in kalıcı hale getirilmesiyle temel hak ve özgürlüklerinin askıya alındığı, mülkiyet hakkının risk altında olduğu, Milletvekillerinin tutuklu olduğu ve yolsuzlukların kurumsallaştığı bir ülkede hiçbir ekonomik önlem çalışmaz. Ne yazık ki bu gerçeği yaşayarak öğreniyoruz.”

Kamu yatırım ve teşviklerinde 2019'da toplamda 35 milyar TL kesinti yapılacağının ifade edildiğini vurgulayan Erdoğdu, “Hangi projelerin iptal edileceği ve hangi sektörlere ne kadar kısıntıya gidileceği karara bağlanmamış. Kamu yatırımlarında yüzde 30 daralma öngörülürken ve özel sektörün yatırımları kıstığı ortadayken, açıkladıkları büyüme ve işsizlik hedefleri gerçekçi değil. Programın tek gerçekçi yanı, 2018 enflasyonunun yüzde 20'nin üzerinde olacağı” diye konuştu.