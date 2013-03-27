CHP'den Yeni Akit ve Taraf'a suç duyurusu

CHP, DHKP-C operasyonları sonrası Yeni Akit ve Taraf gazetelerinin "CHP niye gocundu" ve "CHP'nin DHKP-C hassesiyeti" manşetleri nedeniyle "CHP tüzel kişiliğini terör örgütü ile bir tutmak" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

26 Mart tarihlerinde DHKP-C operasyonları kapsamında bazı sendikalarda arama yapılmasını CHP yöneticileri ve milletvekilleri 'hukuk dışına çıkıldığı' diyerek kınadığını belirtmişti. Bunun üzerine Taraf gazetesi “CHP’nin DHKP-C hassasiyeti”, Yeni Akit gazetesi de “CHP niye gocundu” manşetleri ile konuyu kamuoyuna duyurdu. CHP’liler ise bugün bu manşetleri yargıya taşıdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcıları Gürsel Tekin, Bülent Tezcan ve bazı milletvekilleri, gerekçede şunları kaydetti:

‘Haber halkı aldatmaya yönelik’

“Söz konusu haberde, DHKP-C terör örgütü ile CHP’nin tüzel kişiliği arasında irtibat bulunduğu, anlamına gelecek ifadeler kullanılmış ve habercilik ahlak ve etiği ile bağdaşmayacak şekilde kamuoyunda olumsuz ve seviyesiz bir iz bırakılmıştır. CHP temsilcilerinin tepkisi, yasal olarak faaliyet gösteren, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 51. maddesi ve 2821 sayılı Sendikalar Yasası’ndan güvence alan sendika merkezlerinin, kapılarının kırılması sureti ile temel hukuk ilke ve değerlerini bertaraf eder şekilde baskına tabi kılınması olmuştur. Bahse konu haberde geçen hususlar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu haber gerçek dışıdır ve halkı aldatmaya, CHP tüzel kişiliğini karalamaya yöneliktir. Müteaddit kereler tekrarlanan bu hakaret, iftira ve karalama amaçlı haberden ortaya çıkan sonuç, haberi hazırlayanlar kasıtlı bir şekilde CHP tüzel kişiliğini ve bazı yöneticilerini terör örgütü ile bir tutmakta ve kamuoyunda CHP söz konusu terör örgütü ile birlikte olduğu yönünde kanaat oluşturmaya çalışmaktadır.”

CHP’ye yönelik operasyonun işareti

Suç duyurusunda bulunulmasının ardından açıklama yapan CHP’li Bülent Tezcan, “Bu operasyonel haberciliğe maalesef yakın tarihimiz çok tanık olmuştur. Dünkü haberlerle CHP terör örgütü DHKP-C ile yan yana gösterilmeye çalışılmıştır” dedi. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun DHKP-C operasyonlarını eleştirmesi sonucu hayrete düştükleri yolundaki açıklamasını hatırlatan Tezcan, “Bülent Arınç ile başlayan süreçle CHP’nin benzer şekilde terör örgütleriyle irtibatlı olduğu işaretleri yetkili, sorumlu siyasetçiye yakışmayacak ölçüde ifade edilmişti. Şimdi görüyoruz ki bu operasyonel gazetecilik, yeni bir operasyonun işaret fişeğini yakma peşindedir. Buradaki amaç CHP’ne dönük, önümüzdeki dönemde planlanması düşünülen muhtemel operasyonların işaretini vermektir. Önümüzdeki süreçte AKP hegomonik bloğunun kontrolü altına girmek istemeyen bütün yapıları terörist suçlamasıyla yada terör örgütüyle birlikte iş yapıyor suçlamasıyla, sürek avı mantığıyla tasfiye etme planlaması yürütülmektedir. Bunlara izin vermeyeceğiz. İktidar son dönemdeki gelişmeleri de kullanarak kendi dışındaki bütün demokratik ve siyasal örgütlenmelere nefes alma hakkı verilmeyecek bir iklim peşindedir” diye konuştu.