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Politika

CHP'DEN YALANLAMA ANKARA (A.A)

02 Ekim 2010 18:29

-CHP'DEN YALANLAMA ANKARA (A.A) - 02.10.2010 - CHP'den yapılan açıklamada, ''Doğu ve Güneydoğu'ya gönderilen heyetin geri çekildiği'' iddialarının ''tamamen yalan'' olduğu ifade edildi.  Yazılı açıklamada, bugün bir gazetede, ''CHP, Kürt raporunda geri adım attı. Kürt Raporu hazırlamak üzere Güneydoğu'ya gönderdiği heyeti geri çekti'' iddiasına yer verilen bir haberin yayımlandığı hatırlatıldı. Bu iddiaların ''tamamen yalan olduğu'' ifade edilen açıklamada, CHP Sözcüsü Hakkı Süha Okay'ın, 30 Eylüldeki MYK toplantısının ardından gazetecilerin soruları üzerine Doğu ve Güneydoğu Komisyonu'nun Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Kars, Ardahan ve Iğdır'a gittiğini, bu hafta Tunceli ve Elazığ'da çalışmalarını sürdüreceğini, 12 ilin daha ziyaret edilmesinin düşünüldüğünü açıkladığı anımsatıldı.  Açıklamada, ''Okay tarafından yapılan resmi açıklamaların mürekkebi kurumadan manşetten verilen bu yalan haberi kamuoyunun takdirine sunuyoruz'' ifadelerine yer verildi.

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