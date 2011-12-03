CHP'den tutuklu vekiller için yasa önerisi

T24 - CHP, “tutukluyken Yüksek Seçim Kurulu’nun aday olmasında sakınca bulunmadığına ilişkin kararından sonra yapılan seçimlerde milletvekili seçilen bir kimsenin milletvekili seçildiğini gösteren belgenin ilgili mahkemeye ibrazı üzerine tutukluluk haline derhal son verilmesi” için yasa önerisi verdi. Soruşturma ve kovuşturmanın tutuksuz olarak sürdürülmesi ve yargılamanın mahkûmiyetle sonuçlanması durumunda da verilen cezanın yerine getirilmesinin milletvekilliği sıfatının sona ermesine bırakılması öngörülüyor.



Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan ve Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ile çok sayıda milletvekilinin imzasını taşıyan Ceza Muhakemesi Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa önerisi dün TBMM Başkanlığı’na sunuldu.



Tarhan da düzenlediği basın toplantısında öneri hakkında bilgi verdi. Öneride yer alan düzenlemeler şöyle:



• Sadece adli para cezasını gerektiren veya hapis cezasının üst sınırı 2 yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilememesi öngörülüyor.



• Ağır ceza mahkemelerinin görevine giren işlerde tutukluluk süresi en çok 2 yıl olacak. Ancak bu süre, zorunlu hallerde gerekçeleri gösterilerek en çok 1 yıl daha uzatılabilecek.



• Tutuklu iken, Yüksek Seçim Kurulu’nun aday olmasında sakınca bulunmadığına ilişkin kararından sonra yapılan seçimlerde milletvekili seçilen bir kimsenin, milletvekili seçildiğini gösteren belgenin ilgili mahkemeye ibrazı üzerine tutukluluk haline derhal son verilecek. Soruşturma ve kovuşturma tutuksuz olarak aynen sürdürülecek. Yargılamanın, sanığın mahkûmiyetiyle sonuçlanması halinde verilen cezanın yerine getirilmesi, TBMM üyelik sıfatının sona ermesine bırakılacak.



• Tutukluluk ve tutuklamanın devamı kararları çekişmeli bir duruşma sonucunda verilecek. Savunma hakkına ve silahların eşitliğine saygı gösterilecek. Tarhan, “silahların eşitliği” ifadesinin “AİHM jargonu olduğunu, AİHM ölçülerinin öneriye yansıtıldığını” bildirdi.







