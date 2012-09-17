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CHP'den TÜSİAD'a destek

Toprak, bütün ülkenin Afyon ve Uludere'de neler olduğunu merak ettiğini, Ümit Boyner'in de cesaret gösterip bu soruları kamuoyu gündemine taşıdığını savundu

17 Eylül 2012 16:51

Başbakan Erdoğan'ın TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner için, "O işine baksın" sözüne CHP'den tepki gecikmedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, "Başbakan kendisinden başka kimsenin konuşmasına tahammül edemiyor. Türkiye bu otoriter yaklaşımla yönetilemez" dedi.

Yazılı açıklama yapan Toprak, bütün ülkenin Afyon ve Uludere'de neler olduğunu merak ettiğini,  Ümit Boyner'in de cesaret gösterip bu soruları kamuoyu gündemine taşıdığını savundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, "Bu demokratik cesaret ve tepkiye Başbakan'ın verdiği cevap yüz kızartıcı ve anti-demokratiktir. Bu söz demokrasi tarihimiz açısından kara lekedir" ifadesini kullandı.

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