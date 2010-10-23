-CHP'DEN TÜRBAN AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 23.10.2010 - CHP'den yapılan açıklamada, CHP'li bazı yöneticilerin, çocuğunu başörtüsüyle ilköğretim okuluna göndermek isteyen veliye, ''Sorununu hallederiz'' vaadinde bulunduğu haberi ve iddiasının ''yalan'' olduğu bildirildi. Açıklamada, ''CHP ile ilgili olarak gerçek dışı haber üretmeyi ve yayınlamayı alışkanlık haline getirenlerin, 'bir yalan haber' daha yayımladıkları'' ifade edildi. Bu tür yayın yapanların son olarak, ''İlköğretim için CHP'den söz...'' şeklinde haber yayımladıkları belirtilen açıklamada, ''CHP'li bazı yöneticilerin, çocuğunu ilköğretim okuluna başörtüsüyle göndermek isteyen veliye 'Sorununu hallederiz' vaadinde bulunduğu iddiası ve haberi yalandır'' denildi. Bu arada bu sabah İstanbul'a giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ''yalan haber'' konusunda ilgililerden bilgi aldıktan sonra, ''İspat hakkı tanınarak bu haberin yargıya taşınmasını, dava açılmasını istediği ve iddiasını kanıtlayamayanların müfteri ilan edilmesi'' talimatını verdiği belirtildi. Açıklamada, CHP İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek ile Diyarbakır İl Başkanı Muzaffer Değer'in de illerinde hiçbir CHP yöneticisinin, hiçbir veliye ''Türbanın ilköğretimde kullanılması için yardımcı olacağız'' sözü vermediğini açıkladıkları da kaydedildi.