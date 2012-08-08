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Politika

CHP'li Gürkut Acar: Toplu sözleşme görüşmeleri neden yapılmadı

Acar: İktidarınız döneminde çalışanların toplu sözleşme yapamaz duruma düşürülmesi ne anlama gelmektedir?

08 Ağustos 2012 20:32

- Hülya Karabağlı

Ankara

CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e, “Toplu sözleşme görüşmelerinin yapılamamasının nedeni nedir? Görüşmeler için Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı bekleniyor ise, düzenlemenin TBMM kapanmadan yasalaşması neden sağlanamamıştır” diye sordu. 
 
Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı’nın yasalaşmaması nedeniyle  çalışanların hak kayıplara uğradığına dikkat çeken  Acar’ın, bakana yönelttiği sorular şöyle:
 
-Toplu sözleşme görüşmelerinin yapılamamasının nedeni nedir? Görüşmeler için Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı bekleniyor ise, düzenlemenin TBMM kapanmadan yasalaşması neden sağlanamamıştır? TBMM’nin gündemi de iktidar partisince oluşturulduğuna göre, tasarının gündeme alınması neden tercih edilmemiştir?
 
- Söz konusu tasarı beklenmeden, toplu sözleşme görüşmelerinin başlatılması mümkün değil midir? Toplu sözleşme süreçlerinin başlatılması için işçi sendikaları konfederasyonları ile bir çalışma yapılmış mıdır? Hangi sonuçlara ulaşılmıştır? 
 
- Süresi sona eren ancak görüşmeleri yapılamayan toplu sözleşmelerden sağlanan haklar, çalışanlara verilmeye devam edilecek midir? 
 
- Toplu sözleşme görüşmelerinin yapılamaması işçilerin hak kayıplarına yol açtığına göre, sorunun bir an önce çözümü için bir girişimde bulunacak mısınız? Çalışanların hak kayıpları nasıl önlenecektir?
 
- İktidarınız döneminde çalışanların toplu sözleşme yapamaz duruma düşürülmesi ne anlama gelmektedir? Bu sürecin sorumlusu kimdir? Bu süreç nedeniyle hak kayıpları yaşayan çalışanlardan özür dilenecek midir?

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