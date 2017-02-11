T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP’den TBMM İnsan Hakları Komisyonu’na ‘Akademisyenler alt komisyonu’ başvurusu

CHP'li milletvekilleri alt komisyon kurulması için dilekçe verdi

11 Şubat 2017 23:20

Hülya Karabağlı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi CHP'li milletvekilleri üye oldukları komisyona ihraç edilen akademisyenler ile ilgili bir alt komisyon kurulması başvurusunu yaptı. “Darbecilerle mücadelenin, muhaliflerle mücadeleye dönüştüğüne” vurgu yapılan başvuruda, “ifade ve düşünce özgürlüğünün yok edildiği, öğrencilerin öğrenme hakkının ellerinden alındığı ve ihraçların başlı başına hukuk dışı olduğu” ifade edildi.

CHP’nin insan hakları komisyonu üyeleri Mahmut Tanal, Şenal Sarıhan,  Veli Ağbaba, Gamze Akkuş İlgezdi, Zeynep Altıok, Fikri Sağlar’ın imzalarıyla hazırlanan ve  TBMM İnsan Hakları Komisyon Başkanlığına  yapılan başvuru metni şöyle: 

“Ülkemizin yaşadığı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Olağanüstü Hal ilan edilmiş ve ülke Kanun Hükmünde Kararnameler ile yönetilmeye başlanmıştır. Bu süreçte yüz bine yakın insan çalıştıkları yerlerden ihraç edilmiş, on binlerce insan tutuklanmıştır. Ancak bu ihraç ve tutuklama dalgası, darbeci örgütle mücadeleyi aşmış, iktidara muhalif kesimlere yönelik bir mücadeleye dönüşmüştür. Fethullahçı Terör Örgütü ile alakası olmayan, hayatı boyunca yan yana gelmemiş ve ideolojik olarak da asla bir araya gelemeyecek insanlar, darbecilerle mücadele adı altında elimine edilmeye çalışılmıştır. Son olarak Bakanlar Kurulu'nun yayınladığı 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 330 akademisyen daha ihraç edilmiştir. Bu ihraçlara toplumun her kesiminden tepki gelmiş, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'de yoğun eleştirilerin olduğunu ve listenin yeniden YÖK'e gönderileceğini ifade etmiştir. 28 Şubat döneminde mağdur edildiğini iddia edenler, bugün kat ve kat daha fazlasını kendi muhaliflerine uygulamaya başlamıştır.

 Darbe ile uzaktan yakından ilgisi olmayan akademisyenlerin yalnızca muhalif oldukları için, içeriğine katılmıyor olsak da, bir bildiriye imza attıkları için üniversiteden ihraç edilmesi ifade ve düşünce özgürlüğünün yok edilmesidir. Bu ihraçlar ile bir çok fakültede ve bölümde eğitime devam edilebilmesi imkansız hale gelmiştir. Bazı bölüm ve kürsüler öğretim üyesiz kalmıştır. Bu durum üniversite öğrencilerinin öğrenme hakkının ellerinden alınmasıdır. Keza herhangi bir somut delil olmadan, mahkeme kararı olmadan, yüzlerce insanın Bakanlar Kurulu kararnamesi ile ihraç edilmesi başlıca bir hukuk ihlalidir.

 Tüm bu gerekçelerle, akademisyenlerin üniversitelerinden ihraç edilmelerinin ve darbe ile mücadele diye başlanan ancak muhalif avına dönüşen süreçte yaşanan hak ihlallerinin incelenmesi amacıyla bir alt komisyon kurulmasını arz ve teklif ederiz.

 

ETİKETLER

komisyoninsan hakları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24