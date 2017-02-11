CHP’den TBMM İnsan Hakları Komisyonu’na ‘Akademisyenler alt komisyonu’ başvurusu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi CHP'li milletvekilleri üye oldukları komisyona ihraç edilen akademisyenler ile ilgili bir alt komisyon kurulması başvurusunu yaptı. “Darbecilerle mücadelenin, muhaliflerle mücadeleye dönüştüğüne” vurgu yapılan başvuruda, “ifade ve düşünce özgürlüğünün yok edildiği, öğrencilerin öğrenme hakkının ellerinden alındığı ve ihraçların başlı başına hukuk dışı olduğu” ifade edildi.

CHP’nin insan hakları komisyonu üyeleri Mahmut Tanal, Şenal Sarıhan, Veli Ağbaba, Gamze Akkuş İlgezdi, Zeynep Altıok, Fikri Sağlar’ın imzalarıyla hazırlanan ve TBMM İnsan Hakları Komisyon Başkanlığına yapılan başvuru metni şöyle:

“Ülkemizin yaşadığı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Olağanüstü Hal ilan edilmiş ve ülke Kanun Hükmünde Kararnameler ile yönetilmeye başlanmıştır. Bu süreçte yüz bine yakın insan çalıştıkları yerlerden ihraç edilmiş, on binlerce insan tutuklanmıştır. Ancak bu ihraç ve tutuklama dalgası, darbeci örgütle mücadeleyi aşmış, iktidara muhalif kesimlere yönelik bir mücadeleye dönüşmüştür. Fethullahçı Terör Örgütü ile alakası olmayan, hayatı boyunca yan yana gelmemiş ve ideolojik olarak da asla bir araya gelemeyecek insanlar, darbecilerle mücadele adı altında elimine edilmeye çalışılmıştır. Son olarak Bakanlar Kurulu'nun yayınladığı 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 330 akademisyen daha ihraç edilmiştir. Bu ihraçlara toplumun her kesiminden tepki gelmiş, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'de yoğun eleştirilerin olduğunu ve listenin yeniden YÖK'e gönderileceğini ifade etmiştir. 28 Şubat döneminde mağdur edildiğini iddia edenler, bugün kat ve kat daha fazlasını kendi muhaliflerine uygulamaya başlamıştır.

Darbe ile uzaktan yakından ilgisi olmayan akademisyenlerin yalnızca muhalif oldukları için, içeriğine katılmıyor olsak da, bir bildiriye imza attıkları için üniversiteden ihraç edilmesi ifade ve düşünce özgürlüğünün yok edilmesidir. Bu ihraçlar ile bir çok fakültede ve bölümde eğitime devam edilebilmesi imkansız hale gelmiştir. Bazı bölüm ve kürsüler öğretim üyesiz kalmıştır. Bu durum üniversite öğrencilerinin öğrenme hakkının ellerinden alınmasıdır. Keza herhangi bir somut delil olmadan, mahkeme kararı olmadan, yüzlerce insanın Bakanlar Kurulu kararnamesi ile ihraç edilmesi başlıca bir hukuk ihlalidir.

Tüm bu gerekçelerle, akademisyenlerin üniversitelerinden ihraç edilmelerinin ve darbe ile mücadele diye başlanan ancak muhalif avına dönüşen süreçte yaşanan hak ihlallerinin incelenmesi amacıyla bir alt komisyon kurulmasını arz ve teklif ederiz.