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CHP'den tarikat ve cemaatlerin araştırılması için Meclis Komisyonu önerisi

CHP, cemaat ve tarikat yapılanmalarının araştırılması için Meclis’te komisyon kurulmasını istedi

05 Ağustos 2017 22:48

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından TBMM Başkanlığına araştırma önergesi sunuldu.

Önergede komisyon teklifinin gerekçesi, “Cemaat ve tarikat yapılanmalarının araştırılması, bakanlık ve idarelerin bu yapılarla olan her türlü ilişkilerinin incelenmesi, cemaat ve tarikatların devlet içerisindeki yapılanmalarının tespit edilmesi, 15 Temmuz hain darbe girişimine giden sürecin değerlendirilerek cemaat ve tarikatların devlet içerisinde kadrolaşmasının etkilerinin ortaya çıkarılması, cemaat ve tarikatların kurs, yurt ve eğitim adı altında çocuklara yönelik etkilerinin araştırılması” olarak gösterildi. 

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