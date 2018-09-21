CHP'den stajyer avukatlar için kanun teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, stajyer avukatların yaşadığı ekonomik sıkıntılara kısmen de olsa çözüm getirmek amacıyla hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile Ankara Milletvekili Murat Emir'in imzasını taşıyan Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile stajyer avukatların üniversiteyi bitirdikten sonra da öğrencilere tanınan haklardan yararlanmaları amaçlanıyor.



Teklife göre, avukat stajyerleri, avukatlık stajı döneminde mevzuatta ve idari uygulamalarda öğrencilere tanınan tüm ekonomik haklardan niteliği ile bağdaştığı çerçevede yararlanacak.



Tüm kamu kurumları, uygulamalarında ve verdikleri hizmetlerde öğrencilere tanıdıkları hak ve kolaylıkları avukat stajyerlerine de sağlayacak. Bu haklardan yararlanmak bakımından avukat stajyerleri öğrenci statüsünde kabul edilecek.