-CHP'den şikayet, görüş ve öneri hattı ANKARA (A.A) - 19.11.2011 - Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) halkla ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayten Kayalıoğlu, 21 Kasım Pazartesi günü itibarıyla 2 telefon hattını şikayet, görüş ve önerilere ayırdıklarını bildirdi. Kayalıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, 207 40 69 ve 207 40 70 numaralarını arayan herkesin önerisinin alınacağını, eleştirisinin dinleneceğini ve sorularının yanıtlanacağını belirtti. Kayalıoğlu, cevabı araştırmaya, belgeye dayalı soruların ise not alınacağını ve ilgililerin bilgisine sunularak yanıtlanmasının sağlanacağını kaydetti.