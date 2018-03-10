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CHP'den Şık ve Sabuncu'nun tahliyesiyle ilgili ilk yorum: Davanın çöktüğünün göstergesidir

"Mahkeme Başkanı'nın Akın Atalay'ın tahliyesine karşı çıkıp 'Gemiyi en son kaptanlar terk eder' demesi hukukun geldiği noktanın özetidir"

10 Mart 2018 02:25

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla üçü tutuklu yargılanan Cumhuriyet yönetici, yazar, muhabir ve avukatları hakkındaki davanın altıncı duruşmasında Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık hakkında tahliye; Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay hakkında ise tutukluluğun devamı kararı verilmesinin ardından CHP'den ilk açıklama geldi. 

TIKLAYIN - Cumhuriyet davasında Murat Sabuncu ve Ahmet Şık'a yaklaşık 500 gün sonra tahliye, Akın Atalay yine tutuklu!

Silivri'de görülen, Cumhuriyet davasının 6. duruşmasında alınan kararları değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, T24'e yaptığı değerlendirmede, "Haksız hukuksuz yere tutuklanan, özgürlüklerinden alıkonulan insanların serbest bırakılmalarına sevinir hale getirildik. Bu karar Cumhuriyet davasının çöktüğünün göstergesidir" dedi. 

Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Atalay'ın tahliye edilmemesine de tepki gösteren Ağbaba, "Mahkeme Başkanının Akın Atalay'ın tahliyesine karşı çıkıp 'Gemiyi en son kaptanlar terk eder' demesi hukukun geldiği noktanın özetidir" diye konuştu. 

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