T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'den 'sefer görev emri' eleştirisi: Suriye'de bir avuç çapulcu için mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerektiği anda sefer görev emrini verir, önce ben sonra siz Afrin'e doğru hareket ederiz" açıklamasında bulunmuştu

26 Şubat 2018 19:32

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Gerektiği anda sefer görev emrini verir, önce ben sonra siz Afrin'e doğru hareket ederiz" sözlerini eleştirerek "Suriye'de bir grup çapulcu için mi sefer görev emri istiyorsun?" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, hafta sonu partisinin il kongrelerinden Afrin'e yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin olarak, Biz Kızıl Elma diyoruz" açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'sefer görev emri' açıklamalarını TBMM'de düzenlediği basın toplantısında eleştiren CHP Grup Başkanvekili Özkoç,  "Suriye'de bir avuç çapulcu için mi koskoca Türkiye'de sefer görev emri istiyorsun? Türkiye bu kadar itibarsız ve güçsüz bir ülke mi ki bir çatışma için Türkiye'de sefer görev emri istiyorsun? Ordu bu şekilde itibarsız hale getirilir mi?" sorularını yönelti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dünyanın en büyük ordularından biri olduğunu söyleyen Özkoç, "Suriye'de bir avuç çapulcuyla ilgili, Suriye'nin kendi itibarsız gücüyle ilgili Türkiye'nin ordusu değil, sadece Türk ordusunun belli bir tugayı yeterlidir. Onun için koskoca Türkiye'yi bir sefer emriyle sanki büyük bir savaş yapıyormuş gibi, milli duyguları sömürmek ve sadece kendi cumhurbaşkanlığında iç siyasete alet etmek için kullanıyorsan Türkiye'ye yazık ediyorsun demektir. Senden ne milliyetçi olur ne de Türkiye'ye cumhurbaşkanı olur" dedi.

ETİKETLER

Engin Özkoçgörev sefer emriCumhurbaşkanı Erdoğaneleştiri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24