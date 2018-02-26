CHP'den 'sefer görev emri' eleştirisi: Suriye'de bir avuç çapulcu için mi?

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Gerektiği anda sefer görev emrini verir, önce ben sonra siz Afrin'e doğru hareket ederiz" sözlerini eleştirerek "Suriye'de bir grup çapulcu için mi sefer görev emri istiyorsun?" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, hafta sonu partisinin il kongrelerinden Afrin'e yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin olarak, Biz Kızıl Elma diyoruz" açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'sefer görev emri' açıklamalarını TBMM'de düzenlediği basın toplantısında eleştiren CHP Grup Başkanvekili Özkoç, "Suriye'de bir avuç çapulcu için mi koskoca Türkiye'de sefer görev emri istiyorsun? Türkiye bu kadar itibarsız ve güçsüz bir ülke mi ki bir çatışma için Türkiye'de sefer görev emri istiyorsun? Ordu bu şekilde itibarsız hale getirilir mi?" sorularını yönelti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dünyanın en büyük ordularından biri olduğunu söyleyen Özkoç, "Suriye'de bir avuç çapulcuyla ilgili, Suriye'nin kendi itibarsız gücüyle ilgili Türkiye'nin ordusu değil, sadece Türk ordusunun belli bir tugayı yeterlidir. Onun için koskoca Türkiye'yi bir sefer emriyle sanki büyük bir savaş yapıyormuş gibi, milli duyguları sömürmek ve sadece kendi cumhurbaşkanlığında iç siyasete alet etmek için kullanıyorsan Türkiye'ye yazık ediyorsun demektir. Senden ne milliyetçi olur ne de Türkiye'ye cumhurbaşkanı olur" dedi.