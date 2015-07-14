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Politika

CHP'den Saray'a sürpriz ziyaret

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'kaçak' olduğunu söylediği Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na hiçbir zaman gitmeyeceğini dile getirmişti

14 Temmuz 2015 13:20

20-26 Temmuz 2015 tarihleri arasında 654.’sü gerçekleştirilecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde Edirne Valisi Dursun Ali Şahin ile CHP'li Belediye Başkanı Recep Gürkan, bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ziyaret edecek. Bu ziyaretle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na tepkili olduğu bilinen CHP'den Saray'a giden ilk isim de Gürkan olacak.

TBMM'nin açılmasından önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal görüşme için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gitmeyeceğini belirtince buluşma Dışişleri Konutu'nda gerçekleşmişti.

CHP'lilerin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na tepkisi bizzat CHP lideri Kılıçdaroğlutarafından da dile getirilmişti.

Edirne Belediye Başkanı Recep GürkanCHP lideri Kılıçdaroğlu tepkisini ''Saray’a gitmem. Bina kaçak. Devletin başı, hukuk devletinde kaçak yerde oturmaz'' diyerek göstermişti.

Bugünkü görüşmeyle CHP'den Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giden ilk isim CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan olacak. Recep Gürkan’ın yapacakları ziyaret öncesi Genel Merkez’e bilgi verdiği ve CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun da olurunu aldığı öğrenildi.

 

 

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