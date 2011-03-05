-CHP'DEN RUSÇA İNTERNET SİTESİ ANKARA (A.A) - 05.03.2011 - CHP'nin, İngilizce ve Arapça'dan sonra Rusça olarak hazırlanan internet sitesi de yayın hayatına başladı. CHP'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, CHP'nin Rusça olarak hazırlanan internet sitesinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajı ile yayın hayatına başladığı belirtildi. Sitenin, 'www.chp.org.tr/ru' adresinden hizmet vereceği belirtilirken açıklamada, ''Yenilikler konusunda diğer siyasi parti sitelerine öncü olmaktan mutluluk duyuyoruz'' ifadeleri kullandı. -KILIÇDAROĞLU'NDAN RUSÇA MESAJ- Sitede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajı da yer alıyor. Kılıçdaroğlu, Rusça olarak yayımlanın mesajında şu ifadelere yer veriyor: ''Dünyanın imparatorluklar kurmuş ve büyük devrimler gerçekleştirmiş iki büyük halkı olarak, birbirimizi anlamak ve birbirimizi daha iyi tanımak için ortak bir platformun gerektiğine inanıyoruz. Dil, toplulukların paylaşabileceği temel bir enstrümandır. İnsanların, toplumların ve halkların birbirlerinin tanımaları için dilsel diyaloğun kurulması ve bunun için kanallar açılması büyük önem taşımaktadır. İşte CHP, Asya, Avrupa ve Kafkasya bölgesinde milyonlarca insanın kullandığı bir dille hem kendi anlatmak hem de Rusça konuşan devlet ve toplulukların ülkemize ve partimize ilişkin değerlendirmelerini almak için internet sitemizde Rusça yayına başladık. Devletlerimizin ve toplumlarımızın birbirlerinin daha iyi tanıyacaklarına inandığımız bu etkinlikle örnek bir çalışmaya daha imza atıyoruz. Hayırlı olsun.'' -KILIÇDAROĞLU ALMANYA'YA GİTTİ- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'ya gitti. THY'ye ait uçakla Düsseldorf'a hareket eden Kılıçdaroğlu, ''CHP ve DİSK Avrupa Gönüllüleri'' komitesi tarafından düzenlenen ''Almanya'ya İşgücü Göçünün 50. Yılında Emek Şenliği''nde konuşma yapacak. Kılıçdaroğlu, Almanya temasları kapsamında çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de görüşmelerde bulunacak.