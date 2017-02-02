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CHP'den referandum toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 Şubat Pazar günü 81 il ve 970 ilçe başkanıyla, referandum sürecini değerlendirmek üzere bir araya gelecek

02 Şubat 2017 01:10

CHP Anayasa değişikliği referandumu çalışmalarına başladı. Bu kapsamda 5 Şubat Pazar günü 81 il ve 970 ilçe başkanı Ankara’da Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde bir araya gelecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da toplantıda örgüte seslenecek.

Referandum sürecinin değerlendirileceği toplantıda, nasıl bir yol izleneceği tartışılacak. Toplantıda, il ve ilçe başkanlarının görüşlerinin alınacağı formlar dağıtılacak.

Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki hafta da Parti Meclisi (PM) üyeleri ve milletvekilleriyle buluşması bekleniyor.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun miting programı ise Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) referandum takvimini açıklamasının ardından netleştirilecek.

Kılıçdaroğlu’nun yerel ve genel seçimlerde olduğu gibi yoğun bir miting programı izlemeyeceği ifade edildi. Düzenlenecek etkinliklerde ise CHP adı ve amblemi değil, Türk bayrakları kullanılacak.

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